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من الفيديو المتداول والمعدل رقميا
من الفيديو المتداول والمعدل رقميا

فيديو مرعب للقمر يحجب الشمس كليا ويُظلم السماء.. حقيقة أم خيال؟

مقطع الفيديو الذي يعود لعام 2021 معدل رقميا، وهو من أعمال الفنان الأوكراني أليكسي باتريف

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
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يتم تداول مقطع فيديو بكثافة خلال الساعات الماضية يُظهر تحركاً غريباً للقمر، قد يبدو مرعباً، وحجبه التام للشمس خلال ثوان. تداول المقطع بكثافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسبب في حالة من الجدل حول صحة المقطع.

وأعادت عدة حسابات نشر المقطع، وقال مغرد: "تخيل وأنت قاعد في المكان اللي بين كندا وروسيا في القطب الشمالي يطلع فجأة القمر الصبح بحجمه الحقيقي خلال30 ثانية ويحجب عنك الشمس بشكل تام لفترة 5 ثواني.. مشهد مبهر"!

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وحصد المقطع مشاهدات عديدة وإعادة نشر وتعليقات ما بين مصدق للمشهد ومشكك في صحته، إلا أن الكثيرين اتفقوا على أنه مقطع غير حقيقي ومعدل بالأدوات الرقمية.

أما عن حقيقة المقطع، بحسب حساب هيئة مكافحة الشائعات بالسعودية على "تويتر"، فهو غير صحيح وبالفعل معدل رقميا، وهو للفنان الرقمي الأوكراني أليكسي باتريف، الذي نشر الفيديو على حسابه في "تيك توك" عام 2021، وباع الفيديو لاحقاً كرمز NFT.

ففي العصر الرقمي الذي نعيش فيه، لابد من رفع شعار "لا تصدق كل ما تراه!"

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