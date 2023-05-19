فيديو مرعب للقمر يحجب الشمس كليا ويُظلم السماء.. حقيقة أم خيال؟
مقطع الفيديو الذي يعود لعام 2021 معدل رقميا، وهو من أعمال الفنان الأوكراني أليكسي باتريف
يتم تداول مقطع فيديو بكثافة خلال الساعات الماضية يُظهر تحركاً غريباً للقمر، قد يبدو مرعباً، وحجبه التام للشمس خلال ثوان. تداول المقطع بكثافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسبب في حالة من الجدل حول صحة المقطع.
وأعادت عدة حسابات نشر المقطع، وقال مغرد: "تخيل وأنت قاعد في المكان اللي بين كندا وروسيا في القطب الشمالي يطلع فجأة القمر الصبح بحجمه الحقيقي خلال30 ثانية ويحجب عنك الشمس بشكل تام لفترة 5 ثواني.. مشهد مبهر"!
تخيل وأنت قاعد في المكان اللي بين كندا وروسيا في القطب الشمالي يطلع فجأة القمر الصبح بحجمه الحقيقي خلال30 ثانية ويحجب عنك الشمس بشكل تام لفترة 5 ثواني .. مشهد مبهر— عزيز | Aziz (@3izez_) May 18, 2023
pic.twitter.com/hmDlkdlPFo
وحصد المقطع مشاهدات عديدة وإعادة نشر وتعليقات ما بين مصدق للمشهد ومشكك في صحته، إلا أن الكثيرين اتفقوا على أنه مقطع غير حقيقي ومعدل بالأدوات الرقمية.
أما عن حقيقة المقطع، بحسب حساب هيئة مكافحة الشائعات بالسعودية على "تويتر"، فهو غير صحيح وبالفعل معدل رقميا، وهو للفنان الرقمي الأوكراني أليكسي باتريف، الذي نشر الفيديو على حسابه في "تيك توك" عام 2021، وباع الفيديو لاحقاً كرمز NFT.
فيديو يعاد تداوله مجدداً بعنوان “منظر يحبس الأنفاس للقمر في القطب الشمالي بين روسيا وكندا, حيث يظهر القمر خلال 30 ثانية ويحجب الشمس 5 ثواني فقط ثم يختفي"، الفيديو غير صحيح ومعدل رقمياً وهو للفنان الرقمي أليكسي باتريف.— هيئة مكافحة الإشاعات (@No_Rumors) August 30, 2022
التفاصيل:https://t.co/AVqmV0wZq5 pic.twitter.com/h4C5N2Z3UP
ففي العصر الرقمي الذي نعيش فيه، لابد من رفع شعار "لا تصدق كل ما تراه!"
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