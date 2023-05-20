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اشتبك بعض النواب في خضم الجدل حول استئناف روسيا الرحلات الجوية مع جورجيا

بسبب استئناف موسكو الرحلات مع تبليسي.. شاهد عراكاً بالأيدي ببرلمان جورجيا

شركة "أزيموت إيرلاينز"أول شركة طيران روسية حصلت على تصريح لرحلات يومية مباشرة من موسكو إلى تبليسي

العربية.نت _ وكالات
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تناقلت وسائل الإعلام مشاهد من جلسة البرلمان الجورجي يوم الجمعة 19 مايو، حيث اشتبك بعض النواب في خضم الجدل حول استئناف روسيا الرحلات الجوية مع جورجيا.

وكانت شركة "أزيموت إيرلاينز" يوم الاثنين الماضي، أول شركة طيران روسية تحصل على تصريح لرحلات يومية مباشرة من موسكو إلى العاصمة الجورجية تبليسي. حسب نظام الحجز الخاص بشركة الطيران، لتبدأ الرحلات أمس الجمعة.

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وقالت هيئة الطيران الجورجية إن "أزيموت" لا تخضع للعقوبات وبالتالي يمكنها السفر إلى جمهورية جنوب القوقاز.

وتم تعليق الرحلات الجوية بين البلدين بناء على طلب موسكو في عام 2019 في أعقاب التوترات بين البلدين.

ودخل مرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمنح الإذن باستئناف الرحلات الجوية المباشرة، ويسمح للجورجيين بزيارة روسيا بدون تأشيرة، حيز التنفيذ يوم الاثنين الماضي.

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ويعيش مئات الآلاف من الجورجيين في روسيا ورحب كثيرون بالقرار، لكن الرئيسة سالوميه زورابيشفيلي وصفت خطوة بوتين بأنها "استفزاز". وحذرت مرارا من محاولات روسيا توسيع نفوذها في الجمهورية السوفيتية السابقة.

ونشرت الرئيسة الجورجية تغريدة الأسبوع الماضي عبر تويتر، قالت فيها: "استفزاز روسي آخر!".

من جهته قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو، إن الاتحاد يأسف لقرار السلطات الجورجية استئناف الرحلات الجوية مع روسيا، ما يثير مخاوف بشأن المسار الأوروبي لجورجيا.

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