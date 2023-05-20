فنان مصري يرد على دولارات محمد رمضان.. بطريقته الخاصة!

رد الفنان المصري خالد سرحان، السبت، على الصورة التي نشرها زميله الفنان محمد رمضان وأحدثت جدلا كبيرا بين المتابعين، بصورة مشابهة وبطريقته الخاصة.

فقد أثار محمد رمضان الجدل مجددا، بعدما نشر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عدة صور من طائرته الخاصة لدى عودته من الولايات المتحدة، وبجواره رزم دولارات.

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وبعدما احتدم الجدل لجأ رمضان إلى حذف الصور التي تظهر فيها الدولارات بشكل واضح، واكتفى بصورة واحدة تظهر فيها الدولارات بطريقة غير واضحة.

ردُّ الفنان خالد سرحان جاء من خلال صورة نشرها على حسابه في "فيسبوك"، ظهر فيها راكباً ميكروباص بمقاعد ممزقة، فيما ظهرت على المقعد بعض الجنيهات المهلهلة، فيما بدا البؤس على وجهه.

ولاقت الصورة استحسان العديد من المتابعين للفنان خالد سرحان، الذي اشتهر بأدائه للأدوار الكوميدية.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يثير فيها رمضان الجدل بنشر صور دولارات، ففي أبريل 2021 ظهر في مقطع فيديو وهو يلقي كمية كبيرة من الأموال في مسبح.

وما ساعد في تأجيج الجدل وقتها أن الأمر تزامن مع صدور حكم قضائي ضده يلزمه بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر في القضية الشهيرة بينهما، لكن تبين لاحقا أن هذا كان جزءا من تصوير أغنية.