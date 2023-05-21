أزمة البكيني تتجدد.. لباس البحر يفجر زوبعة بلبنان

عادت إلى الواجهة مجدداً في لبنان ما بات يعرف بأزمة "البكيني" أو لباس البحر بعد أن تداعت جمعيات نسائية اليوم الأحد للتجمع عند شاطئ مدينة صيدا الشعبي، جنوب البلاد من أجل التنديد بما وصفته بحملات "القمع والتنمر" ضد النساء.
إلا أن هذه التظاهرة استدعت وقفة مقابلة، إذ تجمع أيضا عدد من المواطنين ممن وصفوا أنفسهم بدعاة "الحشمة".
توتر في شاطئ صيدا— Lebanos (@lebanosnews) May 21, 2023
يشهد شاطئ مدينة #صيدا جنوب لبنان حالة من التوتر بعد نزول عدد من الناشطات النسويات إلى الشاطئ وإصرارهم على عقد مؤتمر صحفي والنزول إلى البحر "بالمايوهات"، الأمر الذي تسبب بردة فعل كبيرة من قبل بعض مشايخ وأهل المدينة. pic.twitter.com/8cTrx9D0ND
اشتباك وعبارات نابية
لكن الوضع تأزم فاشتبك بعض المحتجين مع شرطة البلدية، قبل أن يعود الهدوء.
كما وجه أنصار "الحشمة" عبارات نابية إلى الطرف المقابل، بحسب ما أظهرت العديد من المقاطع المصورة.
البحر لكل الناس ونحنا الناس، وبدنا نلبس شو ما بدنا وكيف ما بدنا ووين ما بدنا. #البحر_لكل_الناس pic.twitter.com/APFBe2kZ0L— Sobhiya Najjar صبحية_مع_الناس@ (@Sobhiyanajjar) May 21, 2023
كذلك رفع البعض شعارات "صيدا مدينة أخلاقية"، في إشارة إلى رفضهم نزول النساء بـ "البكيني"
علماً أن البلدية كانت أعلنت أمس إلغاء أي تجمع حفاظاً على الأمن.
موجة سخرية
فيما عبر العديد من اللبنانيين عن استيائهم من التعليمات الجديدة التي أصدرتها البلدية، وألزمت بها مرتادي الشاطئ العام في المدينة.
كما سخر البعض الآخر من قرارها فرض "اللباس المحتشم" على مرتادي البحر، متسائلين ماذا يلبس المرء عند السباحة يا ترى غير "لباس البحر"!؟
كذلك رفض آخرون ما وصفوه بحملات القمع والتنمر، مؤكدين أن كل رجل أو سيدة حر في طريقة لباسه، وتساءل بعضهم "هل نحن في قندهار"!
البيكيني والبوركيني ما بيخوفوا ولا بيلوثوا لا شط ولا نظر،— Rana Astih (@Ranaastih) May 21, 2023
الزبالة اللي بتخوّف عن جد، هي الموجودة براس البعض!
#ما_بتقطع #صيدا #لبنان
وكانت تلك الأزمة إذا صح وصفها بدأت الأسبوع الماضي، حين قررت ناشطة تدعى ميساء حانوني أن تقصد المسبح الشعبي في صيدا برفقة زوجها للاستمتاع بأشعة الشمس والسباحة كما كانت تفعل مع بداية شهر مايو من كل عام.
لكن شيخاً من المدينة الساحلية توجه إليها مع أتباعه وطردها وزوجها بسبب ارتدائها لباس البحر "المايوه"، في تصرّف "غريب" على المجتمع اللبناني ويناقض الدستور الذي يكفل الحرية الشخصية للأفراد.
فيما لاقى هذا الحادث تفاعلاً كبيرا بين اللبنانيين، ودفع عدة جمعيات نسائية ومعنية بالحريات العامة إلى الدعوة لتنظيم رحلة إلى المسبح الشعبي ردّاً على ما قام به هذا الشيخ!
-
بالصواريخ.. مناورات عسكرية لحزب الله تشعل موجة انتقاداتبالصواريخ والرشاشة والدبابات حتى، نفذ المئات من عناصر ميليشات حزب الله مناورات عسكرية واسعة في جنوب لبنان.فقد استعرض المسلحون الملثمون قوتهم، اليوم ... العرب والعالم
-
فنان زين برسوماته الجنيه المصري.. يروي التفاصيل للعربية.نتزينت رسومات شاب مصري العملة الرسمية لبلاده، وهي الجنيه حيث تصدرته صورة لقناة السويس قام بتصميمها."سفينة تنبعث منها الأدخنة"وكانت الصورة المرسومة على ... مصر
-
"انحط عقلي بكفي".. إجابات تختفي من ورقة امتحان تحير سورياعلى مبدأ المثل السوري الشعبي القائل "انحط عقلي بكفي"، في إشارة إلى شدة الحيرة، عاشت الطالبة إسراء فاعور أوقاتاً صعبة بعد أن اختفت إجاباتها من على ورقة ... سوشيال ميديا