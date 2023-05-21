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أكايدين
اللقطة التي انتشرت للاعب التركي

بصق على تريزيغيه خلال سجوده..اللاعب التركي يخرج عن صمته

دبي - العربية.نت
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بعدما أثارت مباراته الأخيرة جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، إثر اتهامه بالبصق على اللاعب المصري محمود حسن "تريزيغيه"، خرج لاعب فنربخشة التركي سامت أكايدين عن صمته وعلق على الحادثة لأول مرة.

لاعب يبصق على المصري تريزيغيه أثناء سجوده.. وناديه يرد بقسوة رياضة لاعب يبصق على المصري تريزيغيه أثناء سجوده.. وناديه يرد بقسوة

فقد شدد أكايدين عبر حسابه الرسمي في تويتر، أنه تم التلاعب بحركته، موضحاً أن حركة البصق حركة عادية يفعلها اللاعبون أثناة مباريات كرة القدم في كل مكان.

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افتراء!

وأكد اللاعب التركي أن هناك حملة ضده تهدف للافتراء عليه وتلويث روح المنافسة والإنسانية في كرة القدم.

كما تابع أن الكاميرا التي صورت ما حدث أخذت اللقطة قصدا من زاويا معينة، قائلاً: "أفوض أمري إلى الله ضد كل من يحاول تلويث المنافسة في كرة القدم والناس بهذا القذف والأسلوب الرخيص في مواقع التواصل".

صدمة وتنديد

يشار إلى أن اللاعب التركي كان حديث وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما انتشر له مقطع فيديو اتهمه ناشروه بأنه بصق فيه على اللاعب المصري تريزيغيه أثناء سجود الأخير احتفالا بهدف سجله خلال لقاء فنربخشة وطرابزون سبور، في قمة الدوري التركي مساء الخميس.

وقد صدمت فعلة أكايدين الجمهور، واعتبروها غير مبررة.

في حين أصدر طرابزون سبور التركي بيانا، السبت، للتنديد بما قام به أكايدين، وقال عبر تويتر، إن هذا أمر مثير للاشمئزاز.

يذكر أن تريزيغيه كان سجل هدفاً من نقطة الجزاء، في الدقيقة 80، لتنتهي المباراة بهزيمة فريقه 1-3 أمام فنربخشة.

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