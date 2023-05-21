بصق على تريزيغيه خلال سجوده..اللاعب التركي يخرج عن صمته

بعدما أثارت مباراته الأخيرة جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، إثر اتهامه بالبصق على اللاعب المصري محمود حسن "تريزيغيه"، خرج لاعب فنربخشة التركي سامت أكايدين عن صمته وعلق على الحادثة لأول مرة.

فقد شدد أكايدين عبر حسابه الرسمي في تويتر، أنه تم التلاعب بحركته، موضحاً أن حركة البصق حركة عادية يفعلها اللاعبون أثناة مباريات كرة القدم في كل مكان.

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افتراء!

وأكد اللاعب التركي أن هناك حملة ضده تهدف للافتراء عليه وتلويث روح المنافسة والإنسانية في كرة القدم.

كما تابع أن الكاميرا التي صورت ما حدث أخذت اللقطة قصدا من زاويا معينة، قائلاً: "أفوض أمري إلى الله ضد كل من يحاول تلويث المنافسة في كرة القدم والناس بهذا القذف والأسلوب الرخيص في مواقع التواصل".

صدمة وتنديد

يشار إلى أن اللاعب التركي كان حديث وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما انتشر له مقطع فيديو اتهمه ناشروه بأنه بصق فيه على اللاعب المصري تريزيغيه أثناء سجود الأخير احتفالا بهدف سجله خلال لقاء فنربخشة وطرابزون سبور، في قمة الدوري التركي مساء الخميس.

BU BİR REZİLLİKTİR, İĞRENÇLİKTİR!



Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet’ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz.



Trezeguet’nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın’ın… pic.twitter.com/35ZpGGrO7s — Trabzonspor (@Trabzonspor) May 20, 2023

وقد صدمت فعلة أكايدين الجمهور، واعتبروها غير مبررة.

في حين أصدر طرابزون سبور التركي بيانا، السبت، للتنديد بما قام به أكايدين، وقال عبر تويتر، إن هذا أمر مثير للاشمئزاز.

يذكر أن تريزيغيه كان سجل هدفاً من نقطة الجزاء، في الدقيقة 80، لتنتهي المباراة بهزيمة فريقه 1-3 أمام فنربخشة.