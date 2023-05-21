صورة للأميرة كيت في زي النحالين.. وهذه الرسالة منها

نشر قصر بكنغهام صورة لكيت، زوجة الأمير وليام وريث العرش البريطاني، السبت، وهي تحتفل باليوم العالمي للنحل.

وأظهرت الصورة الملتقطة في العام الماضي أميرة ويلز، وهو لقبها الرسمي، وهي تعتني بالنحل في أنمر هول، وهو مسكنها في مقاطعة نورفوك الريفية بشرق إنجلترا، مرتديةً زي النحالين، بما في ذلك القبعة والأحذية الواقية وواقي الوجه.

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ويُربى النحل أيضاً في القصور الملكية، مثل بكنغهام وكلارينس هاوس لإنتاج العسل المستخدم في مطابخها.

ويستهدف اليوم العالمي للنحل رفع الوعي بأهميته والتهديدات التي تواجهه وإسهامه في التنمية المستدامة.