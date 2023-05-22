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رجوة آل سيف

بالصور.. تعرف على هواية خطيبة ولي العهد الأردني المفضلة

دبي - العربية.نت
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خطفت الآنسة السعودية رجوة آل سيف، خطيبة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قلوب الملايين بجمالها وعفويتها بعد أن ظهرت عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وبينما يعرف جزء كبير من السعوديين والأردنيين، أن رجـوة مهندسة معمارية، تلقت تعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" الأميركية.

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إلا أن "العربية" حصلت على صور حصرية تكشف هوايتهاة، فهي عاشقة للخيل من الطفولة، ولديها هوايات عدة، أبرزها ركوب الخيل.

ووُلدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف في الرياض في 28 أبريل/ نيسان 1994، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.

زفاف ملكي

وبعد الزواج ستحصل الأميرة رجوة على لقب زوجة ولي العهد الأردني على غرار صاحب السمو الملكي، وبمجرد زواجها رسميًا من ولي العهد، ستحضر رجوة آل سيف كل أنشطة البيت الملكي.

يذكر أن العد التنازلي بدأ للحدث الضخم الذي تم الإعلان عنه في الأردن، وهو حفل الزفاف الملكي لسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والآنسة رجوة آل سيف، يوم 1 يونيو 2023.

ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله والشابة السعودية رجوة بنت خالد بن مساعد آل سيف (فرانس برس)
ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله والشابة السعودية رجوة بنت خالد بن مساعد آل سيف (فرانس برس)

ومن المقرر أن يعقد قران ولي العهد في قصر زهران بعمّان، أحد أقدم القصور التي تم تشييدها في العاصمة، حيث شهد العديد من الأعراس الملكية، من أبرزها حفل زفاف والده الملك عبدالله الثاني، وجده المغفور له الملك الحسين بن طلال.

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