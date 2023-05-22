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كريستيانو رونالدو وابنه

نجل كريستيانو رونالدو يشعل التواصل بعبارة: "الحمد لله"

دبي - العربية.نت
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بينما تتجه الأنظار إلى اللاعب البرتغالي نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو وعائلته التي انتقلت مؤخراً للعيش في الرياض، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة مقطع فيديو لكريستيانو رونالدو جونيور، نجل اللاعب الشهير وهو يتحدث اللغة العربية.

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فقد ظهر الصغير البالغ من العمر 12 عاما في المقطع وهو يتحدث بالعربية مع أحد أصدقائه، إذ سأله الأخير عن حاله، فرد عليه: "الحمد لله".

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عشرات اللايكات والمشاركات

وانتشر المقطع كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، حاصداً عشرات اللايكات والمشاركات، ووسط تعليقات تشيد بسرعة تأقلم العائلة مع الحياة في المملكة.

وكان نادي النصر السعودي، أعلن في 30 ديسمبر/كانون الثاني من العام الماضي، عن تعاقده مع كريستيانو رونالدو بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر حتى عام 2025.

محطم الأرقام القياسية

ونشأ النجم البرتغالي والعالمي كريستيانو رونالدو، على حب الكرة منذ صغره.

كما تنقل بين أهم النوادي، أمثال سبورتنغ لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، مع أكثر من 61 جائزة فردية بما في ذلك 5 كرات ذهبية، محطماً الأرقام القياسية ليصبح ثاني أكبر لاعب حاصل على جوائز في تاريخ كرة القدم.

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