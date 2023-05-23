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أردوغان وحزبه

شاهد.. أردوغان يأخذ من ابنه كوب ماء رفضه مراراً من حارسه الشخصي

موقع صحيفة "إسطنبول" قال عن المقطع الذي أثار جدلاً كبيراً، إن الأمر يتعلق بـ"إجراء أمني"

العربية.نت
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أثار مقطع فيديو، تساؤلات حول تصرف للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويظهر في المقطع الحارس الشخصي لأردوغان وهو يحاول مرارا إعطاءه كوبا من الماء، فيما نشاهد الرئيس التركي غير مبال به، بمعنى عدم قبوله لتناول الماء من يده.

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ونرى أيضا في المقطع، الحارس الشخصي وهو يستعين بابن أردوغان ويعطيه كوب الماء ليسلمه لوالده بيده.

وبالفعل عندما لمح الرئيس التركي كوب الماء نظر إلى أعلى ليرى حامله، عندها تناوله بعدما اطمأن بأن ابنه هو من يقدمه له.

وبعدما أثار المقطع جدلا كبيرا، ذكر موقع صحيفة "إسطنبول" أن الأمر يتعلق بـ"إجراء أمني".

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يأتي ذلك في وقت يخوض أردوغان ومنافسه كمال كليتشدار أوغلو، جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو الجاري، وللفوز في الانتخابات، يحتاج المرشح إلى أغلبية بسيطة من الأصوات.

وحصل الرئيس التركي أردوغان على 49.52% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وحصل منافسه من أحزاب المعارضة السبعة كليتشدار أوغلو على 44.88%، فيما أيد أوغان 5.28% من الناخبين، وفي الوقت نفسه، تم إعلان بطلان أكثر من مليون و20 ألف صوت.

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