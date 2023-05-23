مظلم وحزين.. أشهر تمثال بالبرازيل يتضامن مع اللاعب فينيسيوس
تعرض لهتافات عنصرية مرفوضة خلال مباراة ريال مدريد وفالنسيا
أُطفئت الأضواء الخاصة بتمثال كريستو ريدينتور الذي يُعد أحد أبرز المعالم السياحية في العالم لمدة ساعة كاملة في حوالي الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، في تأكيد على اتحاد الحكومة البرازيلية مع عالم كرة القدم لإدانة الإهانات العرقية التي استهدفت فينيسيوس جونيور خلال قمة الدوري الإسباني هذا الأسبوع.
Brazil has formally protested to the Spanish ambassador and will lodge an official complaint with authorities in Madrid over the latest racist abuse directed at Brazilian footballer Vinicius Juniorhttps://t.co/A1nCa8nxXL— AFP News Agency (@AFP) May 23, 2023
VIDEO: Christ the Redeemer goes dark in support of… pic.twitter.com/zdr9B9GBvl
وأغلقت جميع الأنوار المحيطة بالتمثال، في مشهد حزين، للتعبير عن التضامن مع فينيسيوس جونيور، بعد أن تعرض لهتافات عنصرية مرفوضة خلال مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الجولة 35 من الليغا.
ونفذت المحمية التي تُدير النصب التذكاري، بالتعاون مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ومرصد التمييز العنصري في كرة القدم، هذا العرض الفريد من نوعه.
وكانت وزارة الخارجية البرازيلية ذكرت في بيان، أن البرازيل أدانت يوم الاثنين، الهجمات العنصرية التي تعرض لها نجم كرة القدم البرازيلي فينيسيوس جونيور مرارا في إسبانيا، ودعت الحكومة الإسبانية والسلطات الرياضية لمعاقبة المتورطين.
واستدعت الحكومة البرازيلية السفير الإسباني يوم الاثنين، لتوضيح الموقف في أعقاب الحادث الأخير الذي وقع يوم الأحد عندما تم توجيه إهانات عنصرية ضد المهاجم الأسود لريال مدريد والثاني في ترتيب هدافيه.
Brazil's president sends a message of support to Vinicius Junior ✊ pic.twitter.com/dILd3LyHzb— GOAL India (@Goal_India) May 23, 2023
وهتف جمهور نادي فالنسيا، حيث أقيمت المباراة على ملعب فريقهم المستايا، بعبارة "الموت الموت لفيني"، بعدما أشار لهم بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، فضلاً عن تقليدهم لأصوات القردة، والهتاف ضده خارج الملعب قبل بدء المباراة.
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