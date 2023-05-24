شاهد هفوة لبايدن.. ومغردون: بيلوسي أنقذت الاقتصاد "قبل أن تولد"
الرئيس الأميركي قال إن بيلوسي ساعدت في إنقاذ الاقتصاد في فترة الكساد الكبير أي قبل 100 عام
هفوة جديدة للرئيس الأميركي، جو بايدن، وهذه المرة اقتصادية عندما قال إن رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي ساعدت في إنقاذ الاقتصاد في فترة الكساد الكبير، الذي بدأ عام 1929، وهي لم تكن ولدت بعد.
🇺🇸 Best compliment for a woman: Biden said that during the Great Depression, which was almost 100 years ago , the former speaker of the US House of Representatives, Nancy Pelosi, saved the country's economy. pic.twitter.com/PQxqT4LaoP— MARIA (@its_maria012) May 23, 2023
وخلال احتفال تكريمي للنساء الديمقراطيات، قال بايدن: "... بيلوسي ساعدت في إنقاذ الاقتصاد في فترة الكساد الكبير. تمرير قانون الرعاية الميسرة. منذ أن توليت منصبي، قادت المعركة لمساعدتنا في تمرير خطة الإنقاذ الأميركية، وقانون البنية التحتية للحزبين، وقانون خفض التضخم. دافعت عن الديمقراطية في أعقاب السادس من يناير".
وسارعت وسائل التواصل الاجتماعي إلى تلقف هذه الهفوة وسخر مغردون على "تويتر" من تصريح الرئيس الأميركي، لا سيما أن بيلوسي ولدت في مارس 1940، و"الكساد الكبير" انتهى عام 1941، أي أن بيلوسي كانت تبلغ حينها من العمر عاما واحداً!
وكتب مغرد: "حكومة الولايات المتحدة تكذب كل الوقت. ليس لديهم سيطرة على الواقع"... وقال آخر: "التي لم تكن ولدت بعد". وسخر ثالث: "كنا نشك دائما في أنها كانت تمشي وهي ميتة، ونحن نعلم الآن".
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