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يوم 25 أكتوبر 2019
بيلوسي وبايدن
أميركا وبايدن

شاهد هفوة لبايدن.. ومغردون: بيلوسي أنقذت الاقتصاد "قبل أن تولد"

الرئيس الأميركي قال إن بيلوسي ساعدت في إنقاذ الاقتصاد في فترة الكساد الكبير أي قبل 100 عام

العربية.نت
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هفوة جديدة للرئيس الأميركي، جو بايدن، وهذه المرة اقتصادية عندما قال إن رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي ساعدت في إنقاذ الاقتصاد في فترة الكساد الكبير، الذي بدأ عام 1929، وهي لم تكن ولدت بعد.

وخلال احتفال تكريمي للنساء الديمقراطيات، قال بايدن: "... بيلوسي ساعدت في إنقاذ الاقتصاد في فترة الكساد الكبير. تمرير قانون الرعاية الميسرة. منذ أن توليت منصبي، قادت المعركة لمساعدتنا في تمرير خطة الإنقاذ الأميركية، وقانون البنية التحتية للحزبين، وقانون خفض التضخم. دافعت عن الديمقراطية في أعقاب السادس من يناير".

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وسارعت وسائل التواصل الاجتماعي إلى تلقف هذه الهفوة وسخر مغردون على "تويتر" من تصريح الرئيس الأميركي، لا سيما أن بيلوسي ولدت في مارس 1940، و"الكساد الكبير" انتهى عام 1941، أي أن بيلوسي كانت تبلغ حينها من العمر عاما واحداً!

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وكتب مغرد: "حكومة الولايات المتحدة تكذب كل الوقت. ليس لديهم سيطرة على الواقع"... وقال آخر: "التي لم تكن ولدت بعد". وسخر ثالث: "كنا نشك دائما في أنها كانت تمشي وهي ميتة، ونحن نعلم الآن".

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