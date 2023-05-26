أقل حتّة بـ20 جنيها.. مصري أطلق مبادرة لبيع اللحم واشتهر

بعدما شغل الأوساط المصرية بمبادرته التي أطلقها لبيع اللحوم بالقطعة، كشف محمد قدري، جزار من محافظة سوهاج، عن أنه ورث المهنة عن أبيه.

وأضاف أن فكرته أتت بسبب ارتفاع الأسعار، حيث وصل كيلو اللحم في سوهاج إلى 300 جنيه، وهو رقم كبير.

مادة اعلانية

أقل قطعة بـ20 جنيها

كما تابع في حديث إعلامي، أنه قرر إطلاق مبادرة لبيع اللحم بالقطعة بسبب الغلاء، موضحاً أن القطعة التي وزنها 60 غراما ثمنها 20 جنيها.

أما القطة ذات الـ100 غرام فسعرها 27 جنيها، لافتًا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء اللحم بالقطعة.

وتابع أن مبادرة بيع اللحم بالقطعة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإقبال وزيادة المبيعات داخل المحل.

كما أشار إلى أن هناك زبائن كثيرين يأتون لشراء 3 قطع فقط وبدون أي حرج خاصة بعد إطلاق المبادرة.

أزمة تتعلق بشح الدولار

يشار إلى أن مصر تواجه أزمة حادة تتعلق بشح الدولار كانت بدأت خلال الربع الأول من العام الماضي.

وبسبب الأزمة، ارتفعت أسعار السلع والمنتجات الغذائية.

ومع عودة مصر إلى صندوق النقد الدولي لطلب تمويل جديد بعدما أعلنت 4 مرات منذ عام 2016، خفضا كبيرا في سعر الجنيه مقابل الدولار الأميركي، كان من الاشتراطات أن يتحول البنك المركزي المصري إلى تبني سعر صرف مرن للدولار، أي إجراء تعويم كامل للعملة المصرية مقابل نظيرتها الأميركية.

وحتى الآن، وعلى الرغم من الإجراءات العديدة التي أعلنتها الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي، ما زالت الأزمة قائمة.