بعدما فقدت بصرها.. صور لخطوبة البلوغر المصرية سارة محمد

نشرت البلوغر المصرية، سارة محمد، اليوم الجمعة، صورا لها على صفحتها في إنستغرام من احتفالها بخطوبتها.

"الحادثة جمعتنا"

وكتبت سارة، التي عانت الفترة الأخيرة بعد فقدان بصرها: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات صاحب العمر وأول شخص اتقدم لي في حياتي والظروف بعدتنا والحادثة جمعتنا وعوض ربنا لي.. خلاص قرينا الفاتحة".

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وشغلت سارة محمد المصريين الفترة الأخيرة، بعد حادث فقدان بصرها وتخلي خطيبها الأول عنها.

تركيب عين صناعية

وفي وقت سابق، نشرت البلوغر سارة، فيديو يوثق تركيبها عيناً صناعية، مكان عينها التي دمرت، نتيجة الحادث الذي تعرضت له مع خطيبها السابق، الذي - كما ذكرت سارة - أنه تخلى عنها بعد الحادث، في أشد وأكثر الأوقات التي كانت فيها بحاجة إليه.

يذكر أن سارة تركت منزلها، ما دفع المتابعين للشك في أنها انتقلت للعيش في دار أيتام، لكنها ظهرت في فيديو بعدها ونفت ذلك، وقالت إنها تركت المنزل لأنها لا تستطيع العيش في المكان الذي تعرضت للأذى به.