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الرئيس جو بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن بعد قطع كلمته (من الفيديو)
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سقطت مغشيا عليها..لاعبة أربكت بايدن في قلب البيت الأبيض

دبي - العربية.نت
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بينما كان الرئيس الأميركي يتكلم أمامها في قلب البيت الأبيض، سقطت لاعبة كرة سلة للسيدات في جامعة ولاية لويزيانا (LSU) سامية سميث، مغشياً عليها.

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فقد أغمي على اللاعبة يوم الجمعة، أثناء كلمة للرئيس في حدث استضافه البيت الأبيض لتكريم الفريق.

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موقف محرج

وترك سيد البيت الأبيض البالغ من العمر 80 عاما يقف بشكل محرج في منبرته بالغرفة الشرقية لمدة 6 دقائق تقريبا حتى تم إخراج سميث من الغرفة على كرسي متحرك.

وتوقف بايدن عن متابعة كلمته بسبب الحادث، ثم انتقل إلى الجانب الذي كانت اللاعبة سامية تتلقى فيه الرعاية من الطاقم الطبي.

وقال: "هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، حيث أصيب ضيوف للبيت الأبيض بالإغماء في الماضي وكانوا بحاجة إلى إجراء فحص طبي في مكتب طبيب داخل القصر التنفيذي".

الرئيس يكمل

وبعد قليل من الحادثة، أكمل الرئيس كلمته لتهنئة الفريق، وذلك بعد فوزه ببطولة NCAA لكرة السلة للسيدات هذا العام.

إلى ذلك، أفاد مدرب الفريق كيم مولكي في وقت لاحق، بأن اللاعبة بخير، جواباً لكل من يسأل.

يشار إلى أن سميث كانت لعبت جميع المباريات الـ 36 لفريق تايغر، بمتوسط ​​4.6 نقطة لكل لعبة، حيث فاز الفريق بأول بطولة كرة سلة للسيدات على الإطلاق الشهر الماضي.

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