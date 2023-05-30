فيديو صادم.. شخص يطعن آخر أمام الحضور في حفل زواج بالكويت

وثق مقطع فيديو صادم، لحظة طعن رجل لأحد الأشخاص في إحدى صالات الأعراس بالكويت.
#وزارة_الداخلية: تم ضبط الجاني في #حادثة_طعن ..وتسجيل قضية الشروع بالقتل— اليوم (@alyoom_965) May 30, 2023
_بعد ورود بلاغ الى هاتف الطوارئ يفيد باعتداء شخص بآلة حادة على آخر بأحد الأعراس#الكويت pic.twitter.com/N0vyc1zD1a
وأوضح المشهد تجمع عدد من المهنئين والمباركين ليتسلل شخص بشكل مفاجئ ويخرج آله حادة من جيبه، ليقوم بطعن أحد الواقفين بين الرجال بقوة، ثم يفر هاربا.
وبدت الصدمة على وجوه الحاضرين، قبل أن يتحركوا لمساعدة الشخص المطعون، فيما حاول آخرون مطاردة الجاني.
الإعلام الأمني:— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 30, 2023
تعامل رجال الأمن مع بلاغ ورد إلى هاتف الطوارئ يفيد باعتداء شخص بآلة حادة على شخص آخر بأحد الأعراس، حيث تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بإدارة مباحث محافظة الفروانية من ضبط الجاني وتم تسجيل قضية شروع بالقتل بحقه وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة pic.twitter.com/m47SDCZ2xT
فيما ذكرت صحف محلية أن الجاني هو شقيق المطعون.
من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بياناً أعلنت فيه عن تعامل رجال الأمن مع بلاغ ورد إلى هاتف الطوارئ يفيد باعتداء شخص بآلة حادة على شخص آخر بأحد الأعراس، معلنة أن إدارة مباحث محافظة الفروانية تمكنت من ضبط الجاني، وتم تسجيل قضية شروع بالقتل بحقه.
وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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