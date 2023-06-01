صورة تلفت الأنظار.. الأميرتان إيمان وسلمى تعدلان ثوب العروس رجوة

لفتت لقطة من حفل زفاف ولي عهد الأردن أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا أنها تعبّر عن التواضع الذي تتسم به شقيقتاه.

وظهرت شقيقتا ولي العهد الأردني الأمير الحسين، الأميرة إيمان والأميرة سلمى تقفان خلف العروس رجوة آل سيف وتساعدانها في ترتيب الفستان، وتعديل وضعيته خلال مسيرها.

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ولفت تصرف الأميرتان رواد مواقع التواصل الاجتماعي للبادرة الجميلة التي نفذتاها باهتمامهما بأدق تفاصيل عروس شقيقهما الأكبر.



الأميرتان إيمان وسلمى تعدلان ثوب العروس رجوة الأميرتان إيمان وسلمى تعدلان ثوب العروس رجوة

هذا، وشهد الأردن اليوم الخميس مراسم عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله والشابة السعودية رجوة آل سيف، بحضور قادة من الشرق الأوسط والعالم.

وعقد القران في قصر زهران، الذي بني في عمان منتصف خمسينات القرن الماضي واحتضن حفلات زفاف ملكية سابقة، منها عقد قران الملك عبدالله الثاني، وقبله الملك الراحل الحسين بن طلال.

ووقع الأمير (28 عاما) وعروسه (28 عاما) عقد قرانهما بوجود إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة، وبحضور عائلتيهما ونحو 140 ضيفا.

وجرى استقبال الضيوف من قبل الملك عبدالله وعقيلته الملكة رانيا في قصر زهران، على نغمات معزوفات القوات المسلحة قبل وصول العروس برفقة شقيق العريس الأمير هاشم بن عبد الله الثاني في سيارة رولز رويس "فانتو في" سوداء صنعت عام 1968.

وارتدت العروس فستاناً أبيض مع طرحة طويلة من تصميم إيلي صعب، وتزينت بتاج فضي اللون.

وارتدى ولي عهد الأردن بدلة سوداء مطرزة باللون الذهبي تشابه تصميم بدلة عرس والده التي ارتداها كذلك جدهما الملك عبدالله الأول.