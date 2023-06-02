آل باتشينو يجبر صديقته الحامل على الخضوع لفحص DNA

كان الممثل الأميركي المعروف آل باتشينو على يقين من أنه لن يتمكن من الإنجاب من صديقته أو أي امرأة أخرى، ولم يعتقد أن الطفل كان طفله في البداية، وحصل على اختبار الحمض النووي للإثبات.

وبحسب ما نقل موقع TMZ، عن مصادر قولها إن آل باتشينو شكك في البداية في أن الطفل هو طفله وأراد اختبار الحمض النووي.

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ويضيف الموقع "قيل لنا أنه ألزم صديقته نور على إجراء الاختبار.. وأظهر الاختبار أنه بالفعل هو الأب".

وفي وقت سابق، آل باتشينو أنه ينتظر طفله الرابع من صديقته المنتجة الكويتية الأميركية نور الفلاح، والتي تبلغ من العمر 29 عاماً.

وأفاد موقع "TMZ" سابقا بأن آل باتشينو البالغ من العمر 83 عاماً، تربطه علاقة حب مع صديقته بدأت خلال وباء كورونا عام 2020، ولكن الصحافة التقطت صوراً لهما وهما يخرجان معاً في عشاء رومانسي في أحد المطاعم في عام 2022.







نور الفلاح وآل باتشينو نور الفلاح وآل باتشينو آل باتشينو وصديقته الكويتية آل باتشينو (أ ب)

واكتسح اسم الكويتية نور الفلاح وسائل الإعلام ومنصات التواصل في العالم عقب إعلان آل باتشينو، انتظاره مولوده الرابع منها، فذهب الكثيرون ممن لا يعرفونها يتساءلون عن هوية العارضة المنتجة الكويتية الأصل التي تصغره بـ 53 عاما.

ووفق ما قرأته العربية.نت عن صديقة آل باتشينو نور الفلاح فهي منتجة أميركية تبلغ من العمر 29 عامًا من أصل كويتي ووالدتها أميركية، وحصلت على شهادة بكالوريوس في الفنون السينمائية من جامعة جنوب كاليفورنيا، وبعدها حصلت على درجة الماجستير في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني من جامعة كاليفورنيا.

ورزق الفنان الشهير بثلاثة أطفال من علاقات سابقة، فقد سبق أن أنجب ابنته الكبرى جولي ماري، التي تبلغ من العمر 33 عاماً، من مدربة التمثيل الأميركية جان تارانت عام 1988.

فيما توأمه أنطون وأوليفيا، اللذان ولدا في عام 1997 فكانا من حبيبته النجمة الأميركية، بيفرلي جانجيلو، الذي انفصل عنها رسمياً عام 2003، وتوأمه الآن يبلغ من العمر 22 عاماً.

وسيبلغ آل باتشينو 100 عام عندما يبلغ طفله الجديد 17 عاماً.