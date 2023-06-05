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الجسر
لحظة انهيار الجسر بالهند

للمرة الثانية.. شاهد لحظة انهيار جسرعملاق بالهند

دبي - العربية.نت
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو متداولة توثق لحظة انهيار جسر معلق عملاق وسقوطه في نهر بولاية بيهار الهندية.

وتظهر مقاطع الفيديو الجسر وهو يتداعى دفعة واحدة ثم يسقط في الماء، بينما تتصاعد سحب من الغبار إلى الأعلى، فيما كان عدد من المشاهدين يوثقون الحادث بكاميرات الهاتف.

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وفيما أظهر الفيديو انهيار الجسر من الجزء الموجود فوق نهر غانغا، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجسر المنهار كان قيد الإنشاء.

ولفتت الصحف المحلية بالهند أن هذا الجسر تعرض للانهيار بنفس الطريقة في أبريل/نيسان من العام الماضي، وكان قيد إعادة التشييد قبل أن ينهار مجدداً.

ورغم عدم تعرض أحد للإصابة بالحادث، إلا أن السلطات الهندية فتحت تحقيقا سريعا في الحادث للوقوف على أسباب انهيار الجسر للمرة الثانية، مع العلم أنه كان من المقرر انتهاء العمل به في نوفمبر العام الجاري.

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