شاهد المياه تغرق منازل في خيرسون بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا

أظهرت لقطات فيدو مشاهد صادمة الثلاثاء، للمياه وهي تغمر منازل المواطنيبن بعد انهيار سد نوفا كاخوفكا في خيرسون.

وكانت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، قالت اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية فجرت سد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون الأوكرانية، فيما نقلت "تاس" عن مسؤول محلي قوله إن القصف الأوكراني على خيرسون هو السبب في تدمير السد. وأعلن حاكم منطقة خيرسون بدء عملية الإجلاء بالقرب من سد نوفا كاخوفكا، بعد أن أعلن الإعلام الروسي انهيار السد.

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وأفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بأن 4 توربينات في محطة نوفا كاخوفكا جنوب أوكرانيا تم تدميرها بالكامل، فيما أفادت وكالة "تاس" الروسية بارتفاع منسوب المياه لأكثر من 10 أمتار في نوفا كاخوفكا. وقالت مصادرنا إن أوكرانيا بدأت خطة طوارئ لضمان استمرار إمدادات المياه لمحطة زابوريجيا.

وقبلها، قال الحاكم عبر تطبيق "تليغرام": "خلال خمس ساعات سيصل منسوب المياه إلى مستوى حرج"، فيما نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن أجهزة الطوارئ قولها إن حوالي 80 تجمعا سكنيا ربما تتأثر بدمار سد كاخوفكا. وأضافت، نقلا عن مصدر مطلع لم تذكر هويته إن سد نوفا كاخوفكا الضخم، الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا، تدمر وإن المياه غمرت المنطقة.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن فيضانات تجتاح عدة قرى على نهر دنيبرو، فيما تجلي أوكرانيا السكان وتقول إن 16 ألف شخص في "منطقة حرجة" بعد تدمير جزء من السد. وأفادت وكالة "ريا نوفوستي" بأن 22 ألف شخص و14 حيا سكنيا تأثروا بالفيضان بعد استهداف سد نوفا كاخوفكا.

ونقلت "تاس" عن سلطات نوفايا كاخوفكا الإفادة بارتفاع مستوى المياه إلى 12 مترا بعد تدمير جزء من محطة كاخوفكا الكهرومائية، مشيرة إلى أن سد نوفا كاخوفكا استهدف بصاروخ من قاذفة صواريخ "أولخا" الأوكرانية. واتهم عمدة نوفا كاخوفكا الموالي لروسيا أوكرانيا باستهداف السد وخلق كارثة. وقال مسؤول محلي إن هناك تهديدا لنحو 300 منزل بالانهيار في منطقة الفيضان بعد استهداف سد نوفا كاخوفكا.