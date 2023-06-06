شاهد تدفق المياه بغزارة بعد انهيار سد نوفا كاخوفكا في خيرسون
أظهرت لقطات أولية، الثلاثاء، تدفق المياه بغزارة بعد انهيار سد نوفا كاخوفكا في خيرسون.
إعلام روسي: انهيار سد نوفا كاخوفا والمياه تغمر المنطقة#العربية pic.twitter.com/6yF1LKF8Cf— العربية (@AlArabiya) June 6, 2023
قالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية فجرت سد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون الأوكرانية. وأعلن حاكم منطقة خيرسون بدء عملية الإجلاء بالقرب من سد نوفا كاخوفكا، بعد أن أعلن الإعلام الروسي انهيار السد.
وقال الحاكم عبر تطبيق "تليغرام": "خلال خمس ساعات سيصل منسوب المياه إلى مستوى حرج"، فيما نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن أجهزة الطوارئ قولها إن حوالي 80 تجمعا سكنيا ربما تتأثر بدمار سد كاخوفكا. وأضافت، نقلا عن مصدر مطلع لم تذكر هويته إن سد نوفا كاخوفكا الضخم، الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا، تدمر وأن المياه غمرت المنطقة.
وأفادت وكالة "ريا نوفوستي" بأن 22 ألف شخص و14 حيا سكنيا تأثروا بالفيضان بعد استهداف سد نوفا كاخوفكا.
ونقلت "تاس" عن سلطات نوفايا كاخوفكا الإفادة بارتفاع مستوى المياه إلى 12 مترا بعد تدمير جزء من محطة كاخوفكا الكهرومائية، مشيرة إلى أن سد نوفا كاخوفكا استهدف بصاروخ من قاذفة صواريخ "أولخا" الأوكرانية. واتهم عمدة نوفا كاخوفكا الموالي لروسيا أوكرانيا باستهداف السد وخلق كارثة. وقال مسؤول محلي إن هناك تهديدا لنحو 300 منزل بالانهيار في منطقة الفيضان بعد استهداف سد نوفا كاخوفكا.
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