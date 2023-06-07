شاهد.. مغنية عالمية تتعرض لموقف "مقزز" على المسرح

تعرضت مغنية البوب الأميركية تايلور سويفت لموقف محرج على المسرح، وذلك بعد أن ابتلعت حشرة عن طريق الخطأ خلال حفلها في مدينة شيكاغو.

وتفاجأت تايلور بدخول الحشرة إلى فمها خلال حديثها مع الجمهور إذ وضعت يدها على فمها وكادت أن تتقيأ.

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وقالت: "يا إلهي.. هل هناك فرصة أن أحداً لم يشاهد ما حدث للتو؟ إنها لذيذة لقد ابتلعتها، هذه مشكلة الغناء في أماكن مفتوحة سوف تحدث مثل هذه الأخطاء، من الممكن أن يحدث هذا مرة أخرى".