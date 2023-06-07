هل سمعت من قبل عن المرحاض الطائر؟!
الحقيقة هي أن الصورة مولّدة باستخدام برنامج ذكاء اصطناعي
في زمن السوشيال ميديا، ينتشر العديد من الصور والمقاطع المفبركة والخاطئة، والتي يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة دون البحث في أصلها وما إذا كانت صحيحة أم لا.
وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة يدّعي ناشروها أنها لابتكار ياباني جديد عبارة عن "مرحاض طائر"، في مؤشّر مزعوم إضافي على التطوّر الكبير في ما صار يسمّى بـ"كوكب اليابان". إلا أنّ الصورة، وعلى غرار عشرات الصور المتداولة حديثاً على مواقع التواصل، ليست حقيقيّة وهي مولّدة بواسطة برنامج ذكاء اصطناعيّ.
ويبدو في الصورة مرحاض داخل غرفة طائرة مزوّدة بمراوح شبيهة بالمروحيّة. وعلّق ناشرو الصورة بالقول "اليابان تصنع مرحاضاً طائراً يمكنك طلبه أينما كنت".
وقد حظيت الصورة بآلاف التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي وصدّق مشاركوها أنّها لتصميم حقيقيّ.
إلا أنّ الحقيقة التي كشفتها "فرانس برس" هي أن الصورة مولّدة باستخدام برنامج ذكاء اصطناعي.
فالبحث عنها يرشد إلى صفحة شخص يعرّف عن نفسه أنّه فنان يهوى الذكاء الاصطناعي.
وقد نشر الصورة على صفحته مشيراً إلى أنّه استخدم برنامج "midjourney" لتصميمها وأرفقها بنصّ يتناول الحديث عن مراحيض "مستقبليّة تؤمّن، الراحة والخصوصيّة والنظافة" لمن يطلبها.
-
ظاهرة تتفشى في سوريا.. رضيعة في حاوية قمامة بريف دمشق33 حالة تخلى فيها الأهالي عن أطفال حديثي الولادة في مختلف المناطق السورية سوريا
-
الأمير هاري أمام محكمة لندن.. ودعوى تعاطيه المخدرات تنظر في واشنطنالقضاء الأميركي نظر دعوى قضائية رفعتها جمعية محافظة تطالب بمعرفة معلومات إضافية عن التأشيرة الأميركية الممنوحة للأمير هاري رغم اعترافه بتعاطي المخدرات في الولايات المتحدة الأخيرة
-
الرئيس العراقي يحث مجلس النواب على إقرار الموازنةقال: ننتظر من أعضاء مجلس النواب قراراً واضحاً بشأن الموازنة اقتصاد
-
أول طيار أفريقي.. قاتل العثمانيين وساهم في زوالهمأجداد أحمد علي تشليكتن انحدروا من نيجيريا.. واستعبدوا من طرف العثمانيين الذين نقلوهم نحو الأراضي العثمانية الأخيرة