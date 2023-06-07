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المرحاض الطائر
نموذج من المرحاض الطائر

هل سمعت من قبل عن المرحاض الطائر؟!

الحقيقة هي أن الصورة مولّدة باستخدام برنامج ذكاء اصطناعي

العربية.نت، فرانس برس
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في زمن السوشيال ميديا، ينتشر العديد من الصور والمقاطع المفبركة والخاطئة، والتي يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة دون البحث في أصلها وما إذا كانت صحيحة أم لا.

وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة يدّعي ناشروها أنها لابتكار ياباني جديد عبارة عن "مرحاض طائر"، في مؤشّر مزعوم إضافي على التطوّر الكبير في ما صار يسمّى بـ"كوكب اليابان". إلا أنّ الصورة، وعلى غرار عشرات الصور المتداولة حديثاً على مواقع التواصل، ليست حقيقيّة وهي مولّدة بواسطة برنامج ذكاء اصطناعيّ.

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ويبدو في الصورة مرحاض داخل غرفة طائرة مزوّدة بمراوح شبيهة بالمروحيّة. وعلّق ناشرو الصورة بالقول "اليابان تصنع مرحاضاً طائراً يمكنك طلبه أينما كنت".

نموذج من المرحاض الطائر
نموذج من المرحاض الطائر

وقد حظيت الصورة بآلاف التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي وصدّق مشاركوها أنّها لتصميم حقيقيّ.

الصورة خاطئة ومولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي
الصورة خاطئة ومولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي

إلا أنّ الحقيقة التي كشفتها "فرانس برس" هي أن الصورة مولّدة باستخدام برنامج ذكاء اصطناعي.

فالبحث عنها يرشد إلى صفحة شخص يعرّف عن نفسه أنّه فنان يهوى الذكاء الاصطناعي.

وقد نشر الصورة على صفحته مشيراً إلى أنّه استخدم برنامج "midjourney" لتصميمها وأرفقها بنصّ يتناول الحديث عن مراحيض "مستقبليّة تؤمّن، الراحة والخصوصيّة والنظافة" لمن يطلبها.

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