صورة غريبة لماسك طفلاً تغزو التواصل.. حدق فيها جيداً

لا يكف الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن إثارة الجدل وإسالة الأقلام، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. أما آخر أثاره فزوبعة اجتاحت منصة تويتر خلال الساعات الماضية، بعد انتشار صورة غريبة له.

فقد ظهر مالك "العصفور الأزرق" الرجل المثير للجدل طفلاً صغيراً يرتدي قميصًا أبيض وأزرارًا بنية اللون، مع قصة شعر مميزة.

If you had a Time Machine, would you be able to go back and do what needed to be done? pic.twitter.com/FgPMKxGKHp — Matt the 💪 Buff Joker 💪 (@undefeatedmatt) June 6, 2023

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تعليق من ماسك

إلا أن الغريب في تلك الصورة التي اجتاحت تويتر أن مصدرها ليس الألبوم العائلي لماسك، بل "الذكاء الاصطناعي".

فقد نشر تلك الصورة مغرد على تويتر عبر مساعدة الذكاء الاصطناعي لـ"فبركتها" .

وكتب في تعليق فوقها: "يبدو أن ماسك كان يعمل على بعض التركيبات المضادة للشيخوخة، لكنها خرجت عن نطاق السيطرة".

بدوره علق ماسك على التغريدة كاتباً "يبدو أنني أخذت جرعات مبالغاً فيها".

إلا أن تلك الحمى لم تقف عند هذا الحد، فقد غص تويتر بصور مماثلة ساخرة لمدير تسلا.

حتى إن حساباً باسم "بيبي إيلون ماسك" طفا على السطح، احتفاء بتلك الصورة.

ومنذ أن ظهور برامج "الذكاء الاصطناعي" المتطورة مؤخرا، طفت على السطح مخاوف عدة من احتمال أن تستخدم بطرق غير سليمة، من ضمنها تزوير الصور أو انتحال الصفات وحتى تزييف بعض الفيديوهات وغيرها من المخاوف.

وكانت صورة "مزيفة" مماثلة انتشرت قبل أشهر لبابا الفاتيكان بمعطف أبيض طويل، واجتاحت مواقع التواصل قبل أن يتبين أنها مزورة بالذكاء الاصطناعي.

كما انتشرت العديد غيرها لمناظر طبيعية أو كوارث وغيرها، ليتكشف لاحقا أنها Fake أو "مزورة".