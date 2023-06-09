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فيديو مثير للضحك.. ديك يقتحم مجلس رجال والأطفال يطاردونه

دبي - العربية.نت
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف لـ"ديك" يقتحم مجلس رجال في إحدى المناسبات.

وأوضح المقطع، الأطفال وهم يلاحقون "الديك" داخل المجلس، ويحاولون الإمسكاك به فيما يعلو صوته الشهير في المكان.

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كما بين الفيديو الذي أثار ضحك متابعيه، الديك وهو يجري بسرعة هربًا من ملاحقة الأطفال له، ويختبئ جهة مقاعد يجلس عليها مجموعة كبيرة من الرجال، إلا ان الأطفال استطاعوا أن يمسكوا به في النهاية بعد مطاردته.

هذا وحصد المقطع المصور الذي لم يعرف مكانه أو زمانه نسبة مشاهدات عالية، وسط موجة سخرية واسعة من الموقف وردة فعل الحاضرين.

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