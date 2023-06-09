منشفة على وجهه وفوقها نظارة.. ظهور غريب لمحمد رمضان

كعادة الفنان المصري محمد رمضان لا يتوقف عن إثارة الجدل كلما ظهر أو تحدث، فقد شارك رمضان، متابعيه صورة جديدة لأحدث ظهور له من داخل طائرته الخاصة، وأطل واضعاً منشفة على وجهه.

ونشر محمد رمضان الصورة، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستغرام، وظهر من خلالها وهو داخل طائرته الخاصة، ويضع منشفة على وجهه، ويرتدي فوقها نظارة الشمس، وتفاعل عدد كبير من قبل المتابعين مع ظهوره.

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وسبق، وشارك محمد رمضان، متابعيه مقطع فيديو من أحدث ظهور له، وهو متجه إلى دولة رومانيا، حيث ظهر بـ"لوك" وهو حالق شعره تماما، الأمر الذي صدم محبيه.

وعلق على الفيديو قائلا: "من مصر إلى موسيقى الروك، رومانيا، أحب كل شيء أبيض، توكلوا على الله.. بالتوفيق".

يشار إلى أن محمد رمضان، خاض منافسة موسم عيد الفطر المبارك 2023، من خلال فيلم هارلي، الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائي، حيث دارت أحداثه حول هارلي، وهي الشخصية التي يجسدها محمد رمضان، مهندس الميكانيكا، الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

شارك في فيلم هارلي، إلى جانب محمد رمضان، مي عمر ومي كساب، وأحمد داش، ومحمود حميدة.