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موقف محرج.. شاهد توقيف ميسي في مطار بكين لهذا السبب!

دبي - العربية.نت
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واجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، موقفا محرجا عند وصوله اليوم السبت، إلى الصين، للمشاركة في المباراة الودية، التي سيواجه فيها منتخب بلاده نظيره الأسترالي يوم الـ 15 يونيو الجاري.

وأظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الإجتماعي توقيف اللاعب الشهير داخل مطار بكين عقب وصوله إلى الصين برفقة زميله رودريغو دي بول، على متن طائرة خاصة.

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كما رصد الفيديو ميسي يقف وسط مجموعة من رجال الأمن في المطار، فيما حاول رودريغو الذي كان يقف بجانب ميسي التوسط وتحدث مع عناصر الأمن في محاولة لتسريع الإجراءات لمغادرة المطار نحو الفندق لكنه لم يتم السماح بالتحرك، إلا بعد قرابة 40 دقيقة من الانتظار.

وكشفت تقارير صحفية، بأن السبب وراء توقيف ميسي، يعود إلى بعض المشاكل في جواز السفر. ما تسبب بتأخره في المطار.

وتعتبر هذه الزيارة السابعة لميسي إلى الصين، وكان آخر لقاء بين الأرجنتين وأستراليا في دور الـ16 بكأس العالم 2022 في قطر، حيث سجل ميسي هدفًا ليقود بلاده للفوز 2/1.

وبعد مواجهة أستراليا سيلعب نجم الأرجنتين أمام إندونيسيا يوم 19 يونيو.

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