لاجئ محظوظ.. أوكراني يربح نصف مليون يورو في يانصيب بلجيكا

قالت الجهة التي تدير اليانصيب في بلجيكا، اليوم الاثنين، إن لاجئاً أوكرانياً ربح 500 ألف يورو (540 ألف دولار) ببطاقة يانصيب.

واشترى الرجل البطاقة مقابل خمسة يورو الشهر الماضي في محطة للوقود، وهو ما يعني زيادة ما دفعه مائة ألف مثل.

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ويتراوح عمر اللاجئ الرابح، الذي ستظل هويته غير معروفة كما هو الحال بالنسبة لجميع الفائزين باليانصيب البلجيكي، بين 18 و24 عاماً، ويعيش في بروكسل منذ نحو عام.

وقالت متحدثة باسم اليانصيب الوطني: "لديه مشاعر مختلطة (بخصوص الفوز). إنها فترة صعبة أن يكون سعيداً مع كل ما يحدث في وطنه"، في إشارة إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأضافت أن الفائز يريد أولاً إقامة حفل ليشكر كل من ساعده على الاندماج في بلجيكا، وبعد ذلك يود أن يفعل شيئاً لمواطنيه، وأن يساهم في إعادة إعمار أوكرانيا.

ورغم أنها أشارت إلى أن الفائز سعيد في بلجيكا ولديه عمل، فقد قالت إنه يرغب في العودة إلى أوكرانيا بمجرد انتهاء الحرب.

واليانصيب في بلجيكا معفى من الضرائب. وربح 165 شخصاً من قرية بلجيكية صغيرة مبلغ 142 مليوناً و897 ألفاً و164 يورو في اليانصيب العام الماضي.