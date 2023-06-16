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لقطة من الفيديو

فيديو صادم.. نساء يحملن رضعاً يخضن معركة ركل وضرب بمدرسة بلبنان

لم يشفع بكاء الأطفال المذعورين في وقف المعركة

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
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في واقعة غريبة، شهدت إحدى المدارس في لبنان، معركة غير عادية بين أمهات داخل المدرسة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مجموعة من النساء يتبادلن اللكمات وشد الشعر أمام أطفالهن في إحدى مدارس لبنان.

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وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الإشكال وقع بمدرسة في طرابلس.

ويظهر في الفيديو عدد من الأمهات يحملن أطفالهن الرضع، إلى جانب أخريات يتصارعن في موقف غريب، حيث تحولت ساحة المدرسة إلى حلبة مصارعة، ولم يستطع أحد أن يوقف هذه المعركة.

ولم يشفع بكاء الأطفال المذعورين في وقف المعركة.

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ومن الواضح أن المعركة اشتدت بين السيدات لدرجة أصيب بعضهن برضوض بسبب اللكمات وشد الشعر والحجاب، وحاول البعض منهن الانتقام حتى من الأطفال الصغار بشد شعرهم.

وهاجم رواد مواقع التواصل النساء اللواتي فقدن شعور الأمومة وعرضن أطفالهن للخطر.

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