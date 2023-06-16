فيديو لسمكة قرش أخرى على الشاطئ يثير الرعب.. أين ظهرت؟

بعد أيّام على مصرع شاب روسي في هجوم سمكة قرش قبالة سواحل الغردقة في مصر، ما خلق حالة رعب في نفوس الكثيرين، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ادعى ناشروه صراحة أو تلميحاً أنه لظهور سمكة قرش خلال الأيام القليلة الماضية على شاطئ في مدينة الحمامات التونسية.

إلا أن البحث أثبت أن ذلك الادعاء غير صحيح، حيث إن تونس لم تُسجل أي حالة ظهور لأي قرش حديثاً، كما أن مقطع الفيديو المتداول، ثبت أنه منشور منذ أكثر من سنتين على الإنترنت.

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ويظهر في الفيديو سمكة قرش عند أحد الشواطئ وعدد من الأشخاص.

وجاء في التعليقات المرفقة: "خروج سمكة القرش بشواطئ الحمامات"، وآخرون أشاروا صراحة إلى أن الفيديو ملتقط "اليوم".

وانتشر مقطع الفيديو بغزارة وحصد آلاف المشاركات على "فيسبوك".

وقد نفت جمعية تونسية بيئية ظهور سمكة قرش حديثاً قبالة السواحل التونسية، معتبرة أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل هدفه زرع الخوف في نفوس الناس.

ومن المعروف أن أسماك القرش تعيش في البحر الأحمر، لكنها قليلاً ما تهاجم السباحين.

وحول الفيديو المتداول، أكد الخبير في علوم بيولوجيا البحار ياسين رمزي الصغير لوكالة "فرانس برس" أن تونس لم تُسجل أي حالة ظهور لسمكة قرش حديثاً، مشيراً إلى أن الفيديو المتداول قديم ونشر في مواقع التواصل في يناير 2021.

وبالفعل أظهر التفتيش عبر محركات البحث أنه منشور منذ أكثر من سنتين على مواقع التواصل وصفحات محليّة على أنه صوّر في مدينة الحمامات التونسيّة.

لكن يبقى السؤال: هل تعيش قروش بالمياه التونسية؟

وللإجابة، قال الصغير إنّ قرابة 38 نوعاً من القروش تعيش في تونس التي تطل على البحر الأبيض المتوسط، يتراوح حجمها بين 50 سنتيمتراً و6 أمتار.

وأوضح أن هذه القروش تسبح على بُعد 20 إلى 400 متر ولا تقترب من الشواطئ التونسية، مشيراً إلى أنه لم يسجل أي حادث لظهورها على الشواطئ التونسية إلا في حالات تكون فيها مصابة أو في حالات جنوح.

وفي حديثه لوكالة "فرانس برس"، لفت الخبير في علوم بيولوجيا البحار إلى أن خليج قابس (جنوب شرق) يُمثل أهم مرعى ومنطقة لتكاثر القروش في البحر الأبيض المتوسط لأن درجة حرارة المياه مرتفعة نسبياً.