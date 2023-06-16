محمد صلاح يحتفل بعيده الـ31 ويشكر الجميع على الأمنيات
احتفل لاعبو المنتخب المصري بعيد ميلاد محمد صلاح خلال تواجدهم بمعسكر الفراعنة بالمغرب
شارك نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح جمهوره ومن يحبونه، أجواء فرحته واحتفاليته بعيد ميلاده الـ31 من خلال حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر صلاح صورة له على "تويتر" و"إنستغرام" وهو يقوم بتقطيع كعكة عيد ميلاده، معبرًا عن فرحته وشاكراً كل من تقدم له بالتهنئة. كما نشرها أيضاً على خاصية الـstory عبر "إنستغرام".
وظهر صلاح بالصورة وهو يضحك ويقطع الكعكة التي دونت عليها صورته، مع عبارة "كل سنة وأنت مو صلاح".
وقد تفاعل متابعو صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي مع نجمهم المحبوب، متمنين له المزيد من الأماني والنجاحات.
Thank you for the birthday wishes 😀 pic.twitter.com/Jxk4E2r7le— Mohamed Salah (@MoSalah) June 15, 2023
واحتفل لاعبو المنتخب المصري بعيد ميلاد محمد صلاح الـ31 خلال تواجدهم بمعسكر الفراعنة بالمغرب، قبل العودة إلى مصر ومغادرة قائد المنتخب المعسكر بعد الحصول على إذن بعدم المشاركة أمام منتخب جنوب السودان في المباراة الودية التي ستقام يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.
يذكر أن صلاح ولد في 15 يونيو عام 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية بمصر.
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