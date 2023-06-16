اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
كعكة عيد ميلاد محمد صلاح

محمد صلاح يحتفل بعيده الـ31 ويشكر الجميع على الأمنيات

احتفل لاعبو المنتخب المصري بعيد ميلاد محمد صلاح خلال تواجدهم بمعسكر الفراعنة بالمغرب

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

شارك نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح جمهوره ومن يحبونه، أجواء فرحته واحتفاليته بعيد ميلاده الـ31 من خلال حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

صلاح يقوم بتقطيع كعكة عيد ميلاده الـ31
صلاح يقوم بتقطيع كعكة عيد ميلاده الـ31

ونشر صلاح صورة له على "تويتر" و"إنستغرام" وهو يقوم بتقطيع كعكة عيد ميلاده، معبرًا عن فرحته وشاكراً كل من تقدم له بالتهنئة. كما نشرها أيضاً على خاصية الـstory عبر "إنستغرام".

مادة اعلانية

وظهر صلاح بالصورة وهو يضحك ويقطع الكعكة التي دونت عليها صورته، مع عبارة "كل سنة وأنت مو صلاح".

وقد تفاعل متابعو صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي مع نجمهم المحبوب، متمنين له المزيد من الأماني والنجاحات.

واحتفل لاعبو المنتخب المصري بعيد ميلاد محمد صلاح الـ31 خلال تواجدهم بمعسكر الفراعنة بالمغرب، قبل العودة إلى مصر ومغادرة قائد المنتخب المعسكر بعد الحصول على إذن بعدم المشاركة أمام منتخب جنوب السودان في المباراة الودية التي ستقام يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

يذكر أن صلاح ولد في 15 يونيو عام 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية بمصر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الولايات المتحدة تواجه معضلة بسبب اليورانيوم الروسي الولايات المتحدة تواجه معضلة بسبب اليورانيوم الروسي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط