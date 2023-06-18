أردني خطف القلوب بموقف عفوي مع ابنته.. الأب يروي القصة

بات الأب الأردني أحمد عوض الغليلات وطفلته أرياف حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في موقف عفوي مليء بالأبوة والحنان حيث لم يقف مكتوف الأيدي عندما شاهد صغيرته دون معاون لها يساعدها على تنفيذ حركات الرقص خلال حفل التخرج من مدرستها، ليتدخل هو ويكون هو شريكها بدلا من زميلها الغائب.

وفي مقابلة مع "صباح العربية" قال والد الطفلة، أحمد، إن دافع الأبوة هو ما جعله يصعد على المسرح لمساعدة أرياف، مبيناً أن هدفه الوحيد كان إسعاد بنته.

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كما أضاف "رأيتها محتاجة لسند لذلك صعدت إلى المسرح لدعمها".

من جانبها، اكتفت الطفلة أرياف بالتعبير عن حبها لوالدها بقول "بحب بابا كثير"، وقالت بخجل ودلع إنها فرحت بصعود والدها إلى المسرح.

أما عن ردة فعل الحضور وهل توقع الأب الأردني أن ينتشر الفيديو بشكل واسع في منصات التواصل قال "بعدما نزلت عن المسرح نسيت الناس والجمهور ولم أفكر سوى فيها".

موقف أسعد الجميع

كما تابع "صعودي على المسرح لأجل صغيرتي موقف لفت الأنظار وأسعد جميع الحضور كوني أبا تدخلت لإسعاد طفلتي"، مبيناً أنها فرحته الأولى في الحياة.

وأوضح أن والده كان أول المتصلين به بعد انتشار الفيديو، قائلاً "الله يعطيك العافية... جبرت بخاطر بنتك وما تركتها لحالها مكسورة".

يشار إلى أن فيديو الأب وطفلته انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، وسط إشادات كبيرة بما فعله الأب.