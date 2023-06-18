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وزير التجارة العراقي أثير الغريري
وزير التجارة العراقي أثير الغريري

"ماكو شي بس ديتفاهم مع مواطن عراقي".. مشهد لوزير يثير جدلاً

دبي- العربية.نت
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خلال زيارة مفاجئة إلى محافظة كركوك شمال العراق، أثارت مشاهد لوزير التجارة العراقي، عاصفة من الجدل.

فقد ظهر الوزير أثير الغريري وهو ينادي أحد المواطنين، بطريقة وصفت بالفوقية أو غير الحضارية.

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"جيبلي ياه"

إذ ظهر الغريري وهو ينادي أحد المواطنين قائلا: "إيش عندك، تعال تعال يا ابني. عيييب، جيبلي ياه".

وفيما لم يفهم بشكل واضح من الفيديو الذي انتشر بين العراقيين خلال الساعات الماضية، ما الذي طلبه المواطن الكهل، إلا أنه بدا يشتكي من تأخر بعض الدوائر التابعة لوزارة التجارة.

إلا أن تلك اللقطات أثارت حفيظة العديد من العراقيين الذين اعتبروا تصرف الوزير غير حضاري، مؤكدين أن أي موظف في الدولة ومهما علا شأنه هو في النهاية "خادم للشعب".

وكتب أحدهم في تغريدة على تويتر "مهما كان منصبك تبقى خادما لهذا المواطن".

فيما رأى آخرون أن الوزير تصرف بشكل عفوي، معتبرين أنه أراد الاستماع مباشرة إلى الرجل المشتكي، وهذا قرار يحسب له وليس عليه!

يشار إلى أن وزير التجارة كان زار كركوك أمس، حيث اطلع من المحافظ راكان سعيد الجبوري، على عمليات تسويق محصول الحنطة بمراكز الاستلام في المحافظة.

كما أوعز خلال زيارته المفاجئة بتأمين الكوادر والفاحصين وإجراء مناقلات لاستيعاب المسوقين وإنجاح الموسم التسويقي، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

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