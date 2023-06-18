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المشجع حمل رونالدو وسط الملعب

مشجع يقتحم الملعب ويحمل رونالدو.. شاهد كيف تصرف اللاعب

دبي - العربية.نت
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في مشهد شغل مواقع التواصل الاجتماعي، اقتحم أحد المشجعين ملعب "دا لوز" خلال مباراة جمعت منتخب البرتغال مع نظيره البوسنة والهرسك، وألقى تحية خاصة للنجم كريستيانو رونالدو.

والتقطت عدسة الكاميرا لحظة اقتحام المشجع وتوجهه نحو اللاعب الشهير، ليعانقه ويحمله ويرقص فرحاً بلقائه، قبل أن يتفاعل النجم البرتغالي ويشارك المشجع في الاحتفال الشهير "Siiii"، ما أثار استحسان الحضور وتفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي.

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بدورهم، طارد رجال أمن الملعب المشجع للإمساك به، ونجحوا في إخراجه من المستطيل الأخضر وإعادته للمدرجات.

وكان رونالدو البالغ من العمر 38 عاماً، قد عزز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية، بواقع 199 مباراة.

وتفوّق فريق البرتغالي على ضيفهم البوسنة والهرسك بثلاثية نظيفة، في إطار تصفيات "يورو" 2024.

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