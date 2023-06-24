دمه أزرق وله 3 قلوب.. هكذا يتخفى أخطبوط المحيط الهادي

حصد مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، لأخطبوط المحيط الهادي العملاق، أنظار الكثيرين، بشكله ولونه وطبيعة جسده اللزجة والمرنة.

وهذا الحيوان الضخم يعيش في المياه الباردة الغنية بالأكسجين، ويبلغ متوسط عمره 4 سنوات.

هذا هو (أخطبوط المحيط الهادي العملاق) يعيش في المياه الباردة الغنية بالأكسجين، متوسط عمره 4 سنوات، يصل وزنه في بعض الأحيان إلى أكثر من 270 كيلوغرام ويمتلك 3 قلوب، لون دمه أزرق ولديه قدرة على الاختفاء والتمويه وتغيير لون الجلد.



المقطع من سواحل كاليفورنياpic.twitter.com/KcolM2R5A3 — إياد الحمود (@Eyaaaad) June 24, 2023

مادة اعلانية

كما يصل وزنه في بعض الأحيان إلى أكثر من 270 كيلوغراما ويمتلك 3 قلوب، لون دمه أزرق ولديه قدرة على الاختفاء والتمويه.

وبفضل طبيعة جسمه الخالية من العظام تقريباً، يمكنه الدخول إلى جحور فائقة الصغر واصطياد طعامه أو الاختباء من الحيوانات المفترسة. ويحتوي رأسه على كافة أعضائه الحيوية بما فيها قلوبه الثلاثة، وأما باقي جسده فهو عبارة عن ثمانية أذرع طويلة مغطاة بالماصات التي تساعده أيضاً في تذوق الطعام.

وتتميز هذه الفصيلة بحدة نظرها، كما تعتبر واحدة من أذكى الحيوانات اللافقارية، إذ يمكنه تذكر الممر الصحيح عبر متاهة بعد عدة محاولات فقط.

كما يعتبر الأخطبوط العملاق ملك التخفي نظراً لقدرته على تغيير لون وطبيعة جلده باستخدام خلايا خاصة.