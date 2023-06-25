شاهد.. لقاء مؤثر لطفل بوالدته بعد غيبوبة دامت 16 يوماً
ويُظهر الفيديو الأم وهي تجري في الأروقة بحثاً عن طفلها بعد أن علمت بأنه استفاق
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أظهر مقطع فيديو لقاءً مؤثراَ بين أم وابنها، بعد دخول الأخير في غيبوبة استمرت 16 يوما واضطراره للبقاء في المستشفى.
لقاء طفل بوالدته بعد غيبوبة دامت 16 يوم🥺💔. pic.twitter.com/xfLawRnJt9— Gorgeous (@gorgeous4ew) June 24, 2023
ويُظهر الفيديو الأم وهي تجري في الأروقة بحثا عن طفلها بعد أن علمت بأنه استفاق، وعندما وصلت إلى غرفته ورأته، انهارت هي وابنها بالبكاء واحتضنا بعضهما لفترة طويلة، في مشهد مؤثر.
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للعلم فإن "العربية نت" لم يتسن لها معرفة المزيد من التفاصيل عن هوية الأم أو ظروف مرض طفلها.
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