صورة من الفضاء.. شاهد المسجد الحرام وخيام الحجاج في منى

وثق رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، الكعبة المشرفة في مكة وخيام الحجاج في منى، خلال "يوم التروية".
ونشر سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية التي يتواجد على متنها الصورة التي نشرها على صفحته في تويتر، وكتب: "حجاج بيت الله الحرام، طبتم وطاب مسعاكم وختم بالصالحات أعمالكم، في يوم الحج الأكبر".
حجاج بيت الله الحرام، طبتم وطاب مسعاكم وختم بالصالحات أعمالكم في يوم الحج الأكبر.— Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) June 27, 2023
منظر للمشاعر المقدسة التقطته بالأمس في "يوم التروية" ويظهر فيه بيت الله الحرام 🕋 وخيام الحجاج في منى pic.twitter.com/VZgzdAY9Mf
كما أضاف: "منظر للمشاعر المقدسة التقطته بالأمس في (يوم التروية)، ويظهر فيه بيت الله الحرام وخيام الحجاج في منى".
وأمس الاثنين، توافد الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية حتى بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، استعدادا ليوم عرفة، الثلاثاء. وبعد غروب شمس اليوم، يودع حجاج بيت الله الحرام مشعر عرفات الطاهر، ليكملوا رحلتهم الإيمانية إلى مشعر الله الحرام في مزدلفة، والذي تهيأ لاستقبال الحجاج بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات.
-
تقرير أممي: عدد الفارين من حرب السودان تجاوز المليون شخصحذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، من أن عدد النازحين عبر الحدود جراء الصراع في السودان قد يتجاوز التوقعات السابقة ... السودان
-
تعرضت لهجوم في الباص.. مؤثرة جزائرية سمراء تثير الجدلفي حادثة أثارت جدلاً واسعاً، تعرضت عارضة الأزياء وصانعة المحتوى الجزائرية بركة مرزية، لإساءة "عنصرية" أثناء تواجدها في حافلة نقل عمومي بالعاصمة بسبب ... سوشيال ميديا
-
بيان أميركي بريطاني فرنسي: ندعو الحوثي للتخلي عن الخيار العسكري باليمندعت كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا، اليوم الثلاثاء، جماعة الحوثي في اليمن إلى التخلي عن أي خيار عسكري، وقالت إن الوقت قد حان لبدء ... اليمن