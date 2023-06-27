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مكة من الفضاء

صورة من الفضاء.. شاهد المسجد الحرام وخيام الحجاج في منى

دبي - العربية.نت
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وثق رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، الكعبة المشرفة في مكة وخيام الحجاج في منى، خلال "يوم التروية".

ونشر سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية التي يتواجد على متنها الصورة التي نشرها على صفحته في تويتر، وكتب: "حجاج بيت الله الحرام، طبتم وطاب مسعاكم وختم بالصالحات أعمالكم، في يوم الحج الأكبر".

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كما أضاف: "منظر للمشاعر المقدسة التقطته بالأمس في (يوم التروية)، ويظهر فيه بيت الله الحرام وخيام الحجاج في منى".

وأمس الاثنين، توافد الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية حتى بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، استعدادا ليوم عرفة، الثلاثاء. وبعد غروب شمس اليوم، يودع حجاج بيت الله الحرام مشعر عرفات الطاهر، ليكملوا رحلتهم الإيمانية إلى مشعر الله الحرام في مزدلفة، والذي تهيأ لاستقبال الحجاج بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات.

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