فيديو يقطع الأنفاس.. قرش يعض صياداً ويسحبه من القارب!

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مشهد يقطع الأنفاس هز وسائل التواصل الاجتماعي يوثق تعرض صياد للعض من قبل سمكة قرش في ولاية فلوريدا الأميركية وسحبه من القارب إلى المياه.
في التفاصيل وقعت الحادثة يوم الجمعة الفائت بعد أن كان الصياد يشطف يديه في المياه فيما حذره صديقه من المخاطر، وفق صحيفة "نيويورك بوست".
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غير أنه تجاهل التحذير، معتبراً أن لا شيء سيحصل بثانيتين، وغمس يديه في المياه.
إلا أن سمكة القرش باغتته وعضت يده اليمنى ثم سحبته إلى المياه. ويمكن سماع صراخه في الفيديو، وهو يحاول الإمساك بالقارب بيده المصابة.
فيما استطاع العودة إلى متن القارب بمساعدة أصدقائه، وعادوا أدراجهم، وتم نقل الصياد إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.
لكن ليس واضحاً مدى خطورة إصابته.
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