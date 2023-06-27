مشهد صادم لمعلم عراقي ضربه تلميذ.. دم يقطر من رأسه

في مشهد صدم الشارع العراقي بمحافظة صلاح الدين خلال الساعات الماضية، أقدم طالب على ضرب معلم على رأسه، بشكل عنيف، ما أدى لنقله إلى المستشفى بعدما "فتح راسه" وراح الدم يسيل على قميصه.

في قضاء الطوز.. وزير التربية يوجه مدير عام تربية صلاح الدين بتقديم شكوى رسمية إلى القضاء بعد تعرض أحد المدرسين إلى اعتداء بآلة حديدية.#شبكة_شكو_ماكو pic.twitter.com/WbOpWhXXBK — شبكة شكو ماكو (@Shakwmakw) June 26, 2023

وظهر المعلم في فيديو تناقله العراقيون خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل، يروي كيف تعدى عليه التلميذ خلال مراقبته للامتحانات في قضاء طوزخورماتو، بعد أن كشفه يغش.

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فيما تعاطف المئات مع هذا الأستاذ، مطالبين الجهات التربوية والمسؤولين بالتحرك.

ما دفع وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، إلى التدخل، والطلب من مدير عام تربية صلاح الدين أمجد طلمس تقديم شكوى رسمية إلى القضاء باسم الوزارة.

فيما أوضح المكتب الإعلامي للوزارة لاحقا أن وزير التربية شدد على أن تكون الشكوى باسم الوزارة منعا لأي تنازل يحدث مستقبلاً ولكي ينال المعتدي الجزاء العادل.

يشار إلى أن حالات العنف ليست جديدة في المدارس، وغالباً ما تحصل أن يضرب أستاذ تلميذا أو حتى يوجه له عبارات قاسية أو مهينة على الرغم من أن القوانين العراقية تمنع الاعتداء بالضرب أو أذية الأطفال جسديا أو معنوياً.

لكن تعدي طالب على معلم وضربه قلما يحصل!