ركز جيداً في المقطع.. لن تسمع إلا الكلمة التي فكرت بها فقط

أعاد ناشطون تداول فيديو قديم ومثير للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع خلال الأيام الماضية، وهو عبارة عن مقطع يخبر المشاهد أنه سيسمع الكلمة التي يفكر فيها فقط!

والفيديو يخيّر المشاهد بين كلمتي "العصف الذهني" (Brainstorm) أو الكلمات "الإبرة الخضراء" (Green Needle)، ويبدو أن الكلمة التي تسمعها تعتمد على العبارة التي تقرأها على الشاشة أو حتى الكلمات التي تفكر فيها.

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فقد انتشر الفيديو على نطاق واسع على منصات التواصل، وحصد ملايين المشاهدات مجدداً حيث حاول الناس كسر الغموض الصوتي المحيط بالمقطع.

ما التفسير العلمي؟

إلا أن ما يحدث له تفسير علمي وفق الخبراء، وفي هذا الإطار أوضح الدكتور كيفين فرانك، مدير السمعيات في ماساتشوستس للعين والأذن، أن ما نسمعه يعود إلى الدماغ.

وأشار إلى أن "الأدمغة تسير في اتجاه وأن بعض الأدمغة تسير في الاتجاه الآخر ما يعني أننا جميعاً متشابكون بشكل مختلف قليلاً وان ما نسمع يكون بناءً على تجاربنا".

وأضاف "تم بناء الدماغ لتحويل الإشارات الفوضوية إلى معنى (...) لن يمنحك هذا أي غموض"، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا تايمز" في تقرير سابق.

المقطع انتشر سابقاً

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يخوض فيها الناس نقاشاً حول "العصف الذهني" أو "الإبرة الخضراء"، حيث انتشر المقطع على نحو واسع في 2020 وأيضاً قبل ذلك عام 2018.

You can hear "Brainstorm" or "Green Needle" based on whichever one you think about.



Pure black magic. We're well past 'Yanny' and 'Laurel'! pic.twitter.com/mgtss1lrtO — Tomango (@tomangoUK) May 17, 2018

والآن عزيزي القارئ، وبعد سماع المقطع، أخبرنا عن تجربتك في التعليقات وماذا سمعت؟