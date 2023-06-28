شاهد.. كانتي يحمل عكازي إسماعيل بن ناصر أثناء فريضة الحج

انتشر مقطع مصور للاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر والفرنسي من أصل مالي نغولو كانتي المنتقل حديثاً لنادى الاتحاد السعودي في مكة المكرمة وهما يؤديان فريضة الحج.

وفي موقف إنساني ظهر كانتي وهو يحمل عكازي إسماعيل بن ناصر أثناء أداء مناسك الحج، حيث يعاني الأخير من إصابة تعرض لها مع فريقه ميلان الإيطالي.

كانتي يحمل عكازات إسماعيل بن ناصر أثناء أداء مناسك الحج 🙏 pic.twitter.com/SAjsFgsSeI — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) June 27, 2023

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إصابة في الرباط الصليبي

وابن ناصر يؤدي المناسك وهو جالس على كرسي متحرك لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

يذكر أن نادي الاتحاد السعودي تعاقد مع كانتي قادماً من تشيلسي بعقد لمدة ثلاث سنوات ليزامل مواطنه كريم بنزيما.

كانتي يتواجد في مكة المكرمة لإداء فريضة الحج 😍🤍 pic.twitter.com/4iBTuis1FU — ITTI MANIA - اتي مانيا (@IttiMania) June 24, 2023

ويعتبر كانتي من أبرز لاعبي خط الوسط المدافعين، وسيمثل إضافة قوية للفريق السعودي قبل المشاركة في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.