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شاهد.. كانتي يحمل عكازي إسماعيل بن ناصر أثناء فريضة الحج

دبي - العربية.نت
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انتشر مقطع مصور للاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر والفرنسي من أصل مالي نغولو كانتي المنتقل حديثاً لنادى الاتحاد السعودي في مكة المكرمة وهما يؤديان فريضة الحج.

وفي موقف إنساني ظهر كانتي وهو يحمل عكازي إسماعيل بن ناصر أثناء أداء مناسك الحج، حيث يعاني الأخير من إصابة تعرض لها مع فريقه ميلان الإيطالي.

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إصابة في الرباط الصليبي

وابن ناصر يؤدي المناسك وهو جالس على كرسي متحرك لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

يذكر أن نادي الاتحاد السعودي تعاقد مع كانتي قادماً من تشيلسي بعقد لمدة ثلاث سنوات ليزامل مواطنه كريم بنزيما.

ويعتبر كانتي من أبرز لاعبي خط الوسط المدافعين، وسيمثل إضافة قوية للفريق السعودي قبل المشاركة في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.

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