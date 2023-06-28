فيديو بشع لثور يقفز من الطابق الرابع في مصر

في أول أيام العيد، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بشع للحظة سقوط ثور من سطح منزل بارتفاع 4 طوابق أوضح ناشره على فيسبوك أنه بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، شمال مصر.

وظهر الثور وهو مكبل بالقيود ويجاهد محاولًا القفز، حتى سقط على رأسه، ما ترتب عليه نفوقه في الحال.

مادة اعلانية

يسمع في المقطع صوت مصور الفيديو الذي تعامل مع السقوط الموجع بسخرية عجيبة رغم قسوة الموقف، ما دفع رواد التواصل للهجوم عليه.

فيما انتقد آخرون أصحاب الثور الذين عرضوا حياته للخطر ووضعوه في الطابق الرابع، مشيرين إلى أن الفاجعة كان من الممكن أن تكون أكبر لو سقط هذا الثور على المارة في الشارع.