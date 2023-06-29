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فيديو لرجل يصلي أثناء بث مباشر على تيك توك يثير ضجة واسعة

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مدى صحة صلاة هذا الشخص، والأسباب التي تدفعه لتوثيق العبادة من داخل مسجد في بث مباشر مع متابعيه

العربية.نت - وكالات
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أثار مقطع فيديو لرجل يصلي أثناء بث مباشر، زوبعة وضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو رجلا يوثق لحظة صلاته في بث مباشر عبر تطبيق الفيديوهات "تيك توك".

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وظهر الشخص في مواجهة الكاميرا مباشرة وهو يصلي، وبدا عليه عدم التركيز في الصلاة، حيث إنه كان يتابع بعينيه تفاعل المتابعين معه في البث المباشر، فيما يعرف على تيك توك بمصطلح "التكبيس" وإرسال الدعم والهدايا.

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واستنكر عدد كبير من رواد التواصل ما فعله هذا الشخص، وانتقدوا تصرفه خاصة بعدما تبين في الفيديو تركيزه مع المتفاعلين على الفيديو أكثر من تركيزه مع الصلاة.

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مدى صحة صلاة هذا الشخص، والأسباب التي تدفعه لتوثيق العبادة من داخل مسجد في بث مباشر مع متابعيه.

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