ينقطع نفسه أثناء النوم.. علامات غريبة على وجه بايدن

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بعد أن أثار بلبلة حول ما ظهر في وجهه من علامات للمرة الثانية، غادر الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء، البيت الأبيض، لإلقاء خطاب اقتصادي في شيكاغو.
إلا أن الجدل لم يتوقف، ليتبين أن سيد البيت الأبيض البالغ من العمر 80 عاما، يستخدم جهاز CPAP لتنظيم النوم.
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أمام ذلك، أطل المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس في بيان، موضحا أن الرئيس يعاني منذ عام 2008 من مشاكل بالنوم، وفق تقارير طبية، لذلك استخدم جهاز CPAP، وهو أمر شائع للأشخاص الذين لديهم هذا التاريخ الصحي.
ويعد استخدام الآلة تطورا حديثا ولكنه لا يرتبط بحالة جديدة أو ظروف بيئية، وفقًا لشخص مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته لكي يتحدث عن صحة الرئيس.
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