ماسك يسخر من زيلينسكي: لن أعطيك 6 مليارات دولار كما فعل جو!
الملياردير الأميركي إيلون ماسك يعلق على أخطاء البنتاغون المليارية في شكل مساعدات لأوكرانيا
سخر الملياردير الأميركي مالك منصة "تويتر" إيلون ماسك من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد قيام الأخير بمتابعته على "تويتر"، حيث رد عليه ماسك بالقول: "أنا لن أعطيك 6 مليارات دولار كما فعل جو"، في إشارة إلى الرئيس بايدن. وحظيت التغريدة بتداول واسع ومشاهدات بلغت 10 ملايين مشاهدة.
No, I’m not going to give you $6.2 billion like Joe did. pic.twitter.com/2z1gV96W6W— Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) June 28, 2023
وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد اعترفت أنها بالغت في تقدير قيمة الأسلحة التي تم إرسالها إلى أوكرانيا بقيمة 6.2 مليار دولار على مدار العامين الماضيين، وهو حوالي ضعف التقديرات المبكرة، مما أدى إلى فائض سيتم استخدامه في مساعدات الأمن المستقبلية. جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ، في مؤتمر صحافي سابق، حيث قالت إن "مراجعة تفصيلية للخطأ المحاسبي توصلت إلى أن الخدمات العسكرية استخدمت تكاليف الاستبدال بدلا من القيمة الدفترية للمعدات التي تم سحبها من مخزونات البنتاغون وإرسالها إلى أوكرانيا".
وأضافت أن الحسابات النهائية تظهر وجود خطأ قدره 3.6 مليار دولار في السنة المالية الحالية، و2.6 مليار دولار في السنة المالية 2022، التي انتهت في 30 سبتمبر الماضي، بحسب ما أوردته وسائل إعلام أميركية. ونتيجة لذلك، لدى الوزارة الآن أموال إضافية في خزائنها لاستخدامها في دعم أوكرانيا التي تواصل هجومها المضاد ضد روسيا.
ومن شأن المساعدات غير المنفقة أن تخفف من حاجة الكونغرس إلى الموافقة على المزيد من المساعدات لأوكرانيا قبل نهاية السنة المالية في سبتمبر.
ويأتي هذا الكشف في الوقت الذي تمضي فيه أوكرانيا قدما في المراحل الأولى من هجومها المضاد، في محاولة لطرد القوات الروسية من الأراضي التي سيطرت عليها موسكو منذ بدء الحرب في فبراير 2022.
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