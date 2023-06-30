"لا يفوت الأوان أبداً".. نعومي كامبل ترزق بمولود بعمر الـ53
عارضة الأزياء التي كانت قد رزقت بطفلتها البكر في 2021، أعلنت أمس عبر إنستغرام قدوم مولودها الجديد وهو ذكر
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استقبلت عارضة الأزياء الشهيرة نعومي كامبل ثاني مولود لها.
ووضعت كامبل منشوراً، أمس الخميس، على إنستغرام، قالت فيه "عزيزي الصغير، اعلم أنك عزيز لدي للغاية ومحاط بالحب منذ اللحظة التي أبهجتنا فيها بحضورك. هبة حقيقية من الله - ليباركك الرب".
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وأكدت عارضة الأزياء ومقدمة سلسلة مسابقة الواقع "الوجه" أن المولود صبي. ولم تذكر كامبل (53 عاماً) مزيداً من التفاصيل حوله.
في مايو 2021، كانت كامبل قد أعلنت عن قدوم طفلتها البكر عبر إنستغرام أيضاً، ثم على غلاف مجلة "فوغ" البريطانية، قائلةً فقط إن المولودة "لم يتم تبنيها.. إنها طفلتي".
ويوم الخميس، كان منشور كامبل مصحوباً بصورة تظهر المولود الجديد من الخلف وهي تحمله ويد ابنتها الصغيرة تنضم إليهما. وكتبت كامبل: "لا يفوت الأوان أبداً لكي تصبحي أماً".
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