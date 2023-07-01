تكسب 7 آلاف دولار في الساعة.. ضجة واسعة حول محتوى البلوغر التونسية ضحى العريبي

أثارت البلوغر التونسية ضحى العريبي التي يبلغ عدد متابعيها ما يقرب من 12 مليون مستخدم عبر "تيك توك"، أما عبر "إنستغرام"، فيصل عدد متابعيها إلى 2.2 مليون مستخدم ضجة واسعة بسبب تصريحاتها حول مكاسبها المالية من محتواها الذي تقدمه.

وتعد ضحى العريبي من أشهر صناع المحتوى عبر مواقع التواصل حيث يحظى بثها بمتابعة ملايين المستخدمين بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

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وسبق أن أثارت البلوغر، التي تقيم في المملكة الأردنية، جدلًا واسعًا بشأن ما تتقاضاه من عوائد مالية، نظير ظهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت ضحى في حوار سابق، أنها تتحصل على 20 مليون دينار تونسي (6500 دولار أميركي) خلال ساعة واحدة تظهر فيها عبر "تيك توك".

وأثارت هذه التصريحات جدلًا بين المتابعين، فلم تخرج تعليقاتهم عن إطاري الانتقادات والهجوم.

تبلغ المؤثرة التونسية 24 عامًا، وهي زوجة صانع المحتوى الأردني نور محمد الشهير بـ"مكس".

وبحسب ما روته في تصريحات سابقة، توقف مشوار ضحى التعليمي بعد حصولها على الشهادة الإعدادية.

ونشرت ضحى في الساعات الأخيرة عددا من مقاطع الفيديو عبر خاصية "ستوري" بـ"إنستغرام"، وثقت فيها لقطات من حفل المطرب المصري تامر حسني في الأردن.