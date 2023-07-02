إحالة رضوى الشربيني للتحقيق.. والسبب منشور عن "الخروف"

أعلنت إدارة قنوات مصرية تعمل بها المذيعة رضوى الشربيني عن تحويل الأخيرة للتحقيق بسبب منشور شاركته عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، تحدثت فيه عن الخروف.

وقالت إدارة قنوات cbc في بيان، اليوم الأحد، إن منشور الإعلامية الشهيرة "تسبب في إساءة لاسم المؤسسة رغم أنه لم يذع أو ينشر على إحدى منصات القناة".

مادة اعلانية

وكانت رضوى الشربيني أثارت جدلًا بعد نشرها صورة لها وعلقت عليها بسؤال وجهته للفتيات، قالت فيه: "مش فاهمة ليه البنات ما بتحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه".

هذا الأمر تسبب باستياء الكثير من الجمهور واتهموها بالإساءة إلى الرجل ووصفه بالخروف، وسط تفاعل كبير من متابعاتها الفتيات.

ولاحقاً قامت رضوى الشربيني بحذف المنشور بسبب الهجوم الواسع.

يذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني قدمت العديد من البرامج التلفزيونية، ودائما تثير الجدل بسبب قضاياها وانتقادها للرجال.