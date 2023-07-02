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من الفيديو

خلال مرور موكب بايدن.. شرطي يعتدي على عامل توصيل

دبي - العربية.نت
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أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل رجل شرطة يستنفر لإفراغ الشارع كليا قبيل مرور موكب للرئيس الأميركي جو بايدن في نيويورك.

خلال المقطع ظهر الشرطي يُسقط أحد عمال توصيل الطلبات عن دراجته بطريقة غريبة. ليعود ويقترب منه ويساعده على النهوض مع بدء مرور موكب الرئيس.

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المشهد الذي لم يعرف تاريخه قوبل بردود فعل غاضبة على هذا التصرف الذي كاد يصب عامل "الديلفري" بمكروه.

تزامن انتشار الفيديو مع الأحداث التي تشهدها فرنسا منذ أيام احتجاجاً على قتل المراهق من أصول جزائرية نائل المرزوقي على يد شرطي مرور.

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