خلال مرور موكب بايدن.. شرطي يعتدي على عامل توصيل

أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل رجل شرطة يستنفر لإفراغ الشارع كليا قبيل مرور موكب للرئيس الأميركي جو بايدن في نيويورك.

شاهد مرور موكب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن في منهاتن pic.twitter.com/YaJmpy5UaM — ويندوز ٩٥ (@win98_pc) July 2, 2023

خلال المقطع ظهر الشرطي يُسقط أحد عمال توصيل الطلبات عن دراجته بطريقة غريبة. ليعود ويقترب منه ويساعده على النهوض مع بدء مرور موكب الرئيس.

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المشهد الذي لم يعرف تاريخه قوبل بردود فعل غاضبة على هذا التصرف الذي كاد يصب عامل "الديلفري" بمكروه.

تزامن انتشار الفيديو مع الأحداث التي تشهدها فرنسا منذ أيام احتجاجاً على قتل المراهق من أصول جزائرية نائل المرزوقي على يد شرطي مرور.