صراف آلي يوزع النقود في الشوارع بمناسبة العيد.. هل يعقل؟!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في أول أيام عيد الأضحى مقطع فيديو ادّعى ناشروه أنه يظهر صرافاً آلياً متنقلاً يوزّع "العيدية" على الناس في شوارع دبي.

فقد حصد الفيديو مئات آلاف المشاهدات عبر موقع فيسبوك وتويتر منذ بدء تداوله وصدّقه كثيرون، إلا أنّ مستخدمين آخرين شكّكوا بصحّته ونفوا أن يكون صحيحاً.

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إلاّ أن الفيديو مصمّم رقمياً، كما أنّ المصرف الظاهر اسمه على الصراف الآلي أكّد أن الفيديو ليس حقيقياً.

بدوره، أكد المصمم مصطفى الدياستي أنه صاحب هذا التصميم الذي نفّذه باستخدام برنامجي "بلاندر" و"بي إف تراك".

وقال إنه اقترح الفكرة قبل الشروع في تنفيذها على المصرف صاحب العلاقة، مضيفاً أن الأخير وافق عليها.

بالإضافة إلى ذلك غرّد "بنك الإمارات دبي الوطني" ردّاً على أحد المستخدمين الذين نشروا الفيديو، قائلاً إن "هذا الفيديو غير حقيقي".

وسبق أن نشر صاحب الحساب خلال السنوات الماضية مشاهد صمّمها رقمياً لمعالم في دبي.

مرحبا سمية. كل عام و أنت بخير. هذا الفيديو غير حقيقي. شكرا- فاطمة. — Emirates NBD (@EmiratesNBD_AE) June 28, 2023

كما نشر صاحب الحساب في خاصيّة "الستوري" مراحل تصميم هذا الفيديو.

وبتصفّح هذا الحساب الذي يعرّف عن نفسه على أنّه صانع محتوى بصري، يمكن بالفعل العثور على الفيديو مع وسوم تشير إلى أنه تصميم رقمي.