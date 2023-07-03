هل يجب حفظ الكاتشب في الثلاجة أم لا؟.. شركة شهيرة تحسم الجدل

فيما يعتبر البعض أن المكان الصحيح للاحتفاظ بالكاتشب هو الثلاجة يذهب آخرون إلى تأكيد أن مكانه خارجها، مشيرين إلى أن أرفف السوبر ماركت دليل على ذلك، لكن شركة أميركية شهيرة حسمت الجدل.

فبعد سؤال أثار نقاشا حادا على مواقع التواصل حول "هل من المفترض الاحتفاظ بالكاتشب في الثلاجة أم خارجها؟" شاركت فيه أسماء لامعة مثل جنيفر لوبيز وكاردي بي، حسمت شركة "هاينز" المتخصصة في هذا المعجون الأحمر الجدل مؤكدة أن مكانه الثلاجة.

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وعبرت الممثلة والمغنية العالمية جنيفر لوبيز، عن رأيها في الأمر، قائلة: "إذا قمت بتخزين الكاتشب في الثلاجة، فلن ينجح الأمر"، فيما غردت مغنية الراب، كاردي بي، أنه "لا يمكن الوثوق بالأشخاص الذين يضعون الكاتشب في الثلاجة".

لكن شركة "هاينز"، التي تعتبر من أبرز العلامات التجارية في صناعة الكاتشب، أوضحت في تغريدة نُشرت، الأربعاء الماضي، على "تويتر": "لمعلوماتكم: الكاتشب يذهب إلى الثلاجة!!".

وأثارت التغريدة جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي، ما بين موافق ورافض لمقولة "هاينز"، التي أجرت بعدها استطلاع رأي لمتابعيها على تويتر بعنوان "أين تحتفظ بعبوتك؟ يجب أن تكون.. في الثلاجة"، وأظهرت النتيجة، أن 63.2% يحتفظون به في الثلاجة مقابل 36.8% في الخزانة".

بدورها، أوضحت "هاينز" أن الكاتشب به أحماض طبيعية، ما يجعل من الممكن الاحتفاظ به خارج الثلاجة. لكن الموقع أوضح أن ملصقات الكاتشب توصي "بحفظه في مكان بارد بمجرد فتحه واستخدامه".

وقال ممثل لهاينز في المملكة المتحدة: "كانت هناك إجابة صحيحة واحدة، ونحن سعداء بمشاركتها مع محبي كاتشاب طماطم هاينز عبر المملكة المتحدة، يجب تخزين منتجاتنا للكاتشاب في الثلاجة"، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل".